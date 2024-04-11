https://ria.ru/20240411/raketa-1939437810.html

Задача первого пуска тяжелой ракеты "Ангара" выполнена, сообщил "Роскосмос"

Задача первого пуска тяжелой ракеты "Ангара" выполнена, сообщил "Роскосмос" - РИА Новости, 11.04.2024

Задача первого пуска тяжелой ракеты "Ангара" выполнена, сообщил "Роскосмос"

Разгонный блок "Орион", запущенный с ракетой тяжелого класса "Ангара-А5" с космодрома Восточный, вывел испытательную полезную нагрузку на геостационарную... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T19:01

2024-04-11T19:01

2024-04-11T19:39

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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская область), 11 апр — РИА Новости. Разгонный блок "Орион", запущенный с ракетой тяжелого класса "Ангара-А5" с космодрома Восточный, вывел испытательную полезную нагрузку на геостационарную орбиту, цель первого пуска достигнута, сообщил журналистам представитель "Роскосмоса". "Таким образом, основная задача первого пуска в рамках летно-конструкторских испытаний космического ракетного комплекса "Амур" с ракетами-носителями тяжелого класса "Ангара" на космодроме Восточный полностью выполнена", — сказал он.Отмечается, что отделение испытательной полезной нагрузки от разгонного блока не предусматривалось. Далее "Орион" с грузом уведут на орбиту хранения, чтобы не создавать помехи другим космическим аппаратам, работающим на геостационарной орбите. Первый пуск "Ангары-А5" с Восточного состоялся в 12:00 мск 11 апреля. Изначально его назначили на 9 апреля, но автоматика дала команду "отбой пуска" за две минуты до этого времени. Причиной стал сбой системы наддува бака окислителя центрального блока ракеты.Старт перенесли на сутки, но 10 апреля ситуация повторилась. Как сообщил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов, в этот раз ракета не стартовала из-за сбоя системы контроля запуска двигателя.

https://ria.ru/20240411/angara-a5-1939349923.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

космос - риа наука, роскосмос, россия