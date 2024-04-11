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Задача первого пуска тяжелой ракеты "Ангара" выполнена, сообщил "Роскосмос" - РИА Новости, 11.04.2024
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Наука
 
19:01 11.04.2024 (обновлено: 19:39 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/raketa-1939437810.html
Задача первого пуска тяжелой ракеты "Ангара" выполнена, сообщил "Роскосмос"
Задача первого пуска тяжелой ракеты "Ангара" выполнена, сообщил "Роскосмос" - РИА Новости, 11.04.2024
Задача первого пуска тяжелой ракеты "Ангара" выполнена, сообщил "Роскосмос"
Разгонный блок "Орион", запущенный с ракетой тяжелого класса "Ангара-А5" с космодрома Восточный, вывел испытательную полезную нагрузку на геостационарную... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T19:01
2024-04-11T19:39
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская область), 11 апр — РИА Новости. Разгонный блок "Орион", запущенный с ракетой тяжелого класса "Ангара-А5" с космодрома Восточный, вывел испытательную полезную нагрузку на геостационарную орбиту, цель первого пуска достигнута, сообщил журналистам представитель "Роскосмоса". "Таким образом, основная задача первого пуска в рамках летно-конструкторских испытаний космического ракетного комплекса "Амур" с ракетами-носителями тяжелого класса "Ангара" на космодроме Восточный полностью выполнена", — сказал он.Отмечается, что отделение испытательной полезной нагрузки от разгонного блока не предусматривалось. Далее "Орион" с грузом уведут на орбиту хранения, чтобы не создавать помехи другим космическим аппаратам, работающим на геостационарной орбите. Первый пуск "Ангары-А5" с Восточного состоялся в 12:00 мск 11 апреля. Изначально его назначили на 9 апреля, но автоматика дала команду "отбой пуска" за две минуты до этого времени. Причиной стал сбой системы наддува бака окислителя центрального блока ракеты.Старт перенесли на сутки, но 10 апреля ситуация повторилась. Как сообщил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов, в этот раз ракета не стартовала из-за сбоя системы контроля запуска двигателя.
https://ria.ru/20240411/angara-a5-1939349923.html
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космос - риа наука, роскосмос, россия
Наука, Космос - РИА Наука, Роскосмос, Россия
Задача первого пуска тяжелой ракеты "Ангара" выполнена, сообщил "Роскосмос"

Запущенный "Ангарой" разгонный блок доставил нагрузку на геостационарную орбиту

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗапуск первой летной ракеты космического назначения "Ангара-А5" с разгонным блоком "Орион" с космодрома Восточный
Запуск первой летной ракеты космического назначения Ангара-А5 с разгонным блоком Орион с космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Запуск первой летной ракеты космического назначения "Ангара-А5" с разгонным блоком "Орион" с космодрома Восточный
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская область), 11 апр — РИА Новости. Разгонный блок "Орион", запущенный с ракетой тяжелого класса "Ангара-А5" с космодрома Восточный, вывел испытательную полезную нагрузку на геостационарную орбиту, цель первого пуска достигнута, сообщил журналистам представитель "Роскосмоса".
«
"Таким образом, основная задача первого пуска в рамках летно-конструкторских испытаний космического ракетного комплекса "Амур" с ракетами-носителями тяжелого класса "Ангара" на космодроме Восточный полностью выполнена", — сказал он.
Запуск первой летной ракеты космического назначения Ангара-А5 с разгонным блоком Орион с космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
Борисов назвал огромным событием первый пуск ракеты "Ангара-А5"
Вчера, 13:58
Отмечается, что отделение испытательной полезной нагрузки от разгонного блока не предусматривалось. Далее "Орион" с грузом уведут на орбиту хранения, чтобы не создавать помехи другим космическим аппаратам, работающим на геостационарной орбите.

Геостационарная орбита, аппараты на которой постоянно висят над одной и той же точкой на Земле, имеет высоту около 36 тысяч километров. Она является основной для тяжелых спутников связи.

Первый пуск "Ангары-А5" с Восточного состоялся в 12:00 мск 11 апреля. Изначально его назначили на 9 апреля, но автоматика дала команду "отбой пуска" за две минуты до этого времени. Причиной стал сбой системы наддува бака окислителя центрального блока ракеты.
Старт перенесли на сутки, но 10 апреля ситуация повторилась. Как сообщил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов, в этот раз ракета не стартовала из-за сбоя системы контроля запуска двигателя.
Перспективная ракета будущего: первый пуск "Ангары-А5" с Восточного
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Ракета тяжелого класса "Ангара-А5", с третьего раза стартовавшая с космодрома Восточный, вывела на орбиту разгонный блок "Орион" с испытательной полезной нагрузкой.

Запуск первой летной ракеты космического назначения Ангара-А5 с разгонным блоком Орион с космодрома Восточный

Ракета тяжелого класса "Ангара-А5", с третьего раза стартовавшая с космодрома Восточный, вывела на орбиту разгонный блок "Орион" с испытательной полезной нагрузкой.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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1 из 8
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Изначально запуск был назначен на 9 апреля, но из-за технических проблем его дважды отменяли.

Ракета Ангара-А5, установленная на новый стартовый комплекс космодрома Восточный

Изначально запуск был назначен на 9 апреля, но из-за технических проблем его дважды отменяли.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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2 из 8
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Ракета стартовала в 12:00 мск. Через 12 минут 26 секунд разгонный блок "Орион" отделился от третьей ступени "Ангары".

Запуск первой летной ракеты космического назначения Ангара-А5 с разгонным блоком Орион с космодрома Восточный

Ракета стартовала в 12:00 мск. Через 12 минут 26 секунд разгонный блок "Орион" отделился от третьей ступени "Ангары".

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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3 из 8
© РИА Новости / Роскосмос | Перейти в медиабанк

Это был первый старт "Ангары" с космодрома Восточный.

Первая летная ракета космического назначения Ангара-А5 на стартовом комплексе космодрома Восточный

Это был первый старт "Ангары" с космодрома Восточный.

© РИА Новости / Роскосмос
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4 из 8
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов назвал полет огромным событием в жизни всей России.

Ракета Ангара-А5, установленная на новый стартовый комплекс космодрома Восточный

Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов назвал полет огромным событием в жизни всей России.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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5 из 8
© РИА Новости / Роскосмос | Перейти в медиабанк

Гендиректор Центра Хруничева, где изготавливается эта ракета, Алексей Варочко подчеркнул, что работа "проделана великолепно".

Первая летная ракета космического назначения Ангара-А5 на стартовом комплексе космодрома Восточный

Гендиректор Центра Хруничева, где изготавливается эта ракета, Алексей Варочко подчеркнул, что работа "проделана великолепно".

© РИА Новости / Роскосмос
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6 из 8
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Стартовая инфраструктура для "Ангары" на Восточном строится с 2018 года.

Запуск первой летной ракеты космического назначения Ангара-А5 с разгонным блоком Орион с космодрома Восточный

Стартовая инфраструктура для "Ангары" на Восточном строится с 2018 года.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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7 из 8
© РИА Новости / Роскосмос | Перейти в медиабанк

До этого состоялись три пуска "Ангары-А1.2" легкого класса (первый в 2014-м) и три "Ангары-А5" тяжелого класса с космодрома Плесецк в Архангельской области.

Коллектив сотрудников у первой летной ракеты космического назначения Ангара-А5 на стартовом комплексе космодрома Восточный

До этого состоялись три пуска "Ангары-А1.2" легкого класса (первый в 2014-м) и три "Ангары-А5" тяжелого класса с космодрома Плесецк в Архангельской области.

© РИА Новости / Роскосмос
Перейти в медиабанк
8 из 8

Ракета тяжелого класса "Ангара-А5", с третьего раза стартовавшая с космодрома Восточный, вывела на орбиту разгонный блок "Орион" с испытательной полезной нагрузкой.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
1 из 8

Изначально запуск был назначен на 9 апреля, но из-за технических проблем его дважды отменяли.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
2 из 8

Ракета стартовала в 12:00 мск. Через 12 минут 26 секунд разгонный блок "Орион" отделился от третьей ступени "Ангары".

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
3 из 8

Это был первый старт "Ангары" с космодрома Восточный.

© РИА Новости / Роскосмос
Перейти в медиабанк
4 из 8

Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов назвал полет огромным событием в жизни всей России.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
5 из 8

Гендиректор Центра Хруничева, где изготавливается эта ракета, Алексей Варочко подчеркнул, что работа "проделана великолепно".

© РИА Новости / Роскосмос
Перейти в медиабанк
6 из 8

Стартовая инфраструктура для "Ангары" на Восточном строится с 2018 года.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
7 из 8

До этого состоялись три пуска "Ангары-А1.2" легкого класса (первый в 2014-м) и три "Ангары-А5" тяжелого класса с космодрома Плесецк в Архангельской области.

© РИА Новости / Роскосмос
Перейти в медиабанк
8 из 8
 
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