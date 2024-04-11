Израиль нанес авиаудары в районе Рафаха, сообщили СМИ
Jerusalim Post: ВВС Израиля нанесли авиаудары в районе Рафаха на юге Газы
© AP Photo / Ariel SchalitИзраильский истребитель F-16
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильский истребитель F-16. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Израильская военная авиация нанесла несколько ударов в районе города Рафах на юге сектора Газа, пишет издание Jerusalem Post.
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"ВВС Израиля нанесли удары по различным целям в районе Рафаха в секторе Газа в среду вечером", - сообщает издание со ссылкой на заявления израильских СМИ.
По сообщениям палестинского телеканала "Аль-Акса", израильские ВВС нанесли вечером в среду авиаудары в районе "погранперехода" и "разрушенного аэропорта", под которым подразумевается аэропорт имени Ясира Арафата на юге сектора Газа. Позднее телеканал сообщил об еще одном израильском авиаударе по Рафаху без дополнительных подробностей.
"Авиаудары оккупантов по Рафаху - в районе погранперехода и разрушенного аэропорта", - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала.
В марте газета Washington Post со ссылкой на источники писала, что наземная операция в Рафахе не начнется внезапно, но на ее подготовку потребуется еще неизвестное количество времени. По мнению издания, Израилю потребуются недели, более того, планирование может продолжаться и после окончания святого мусульманского месяца Рамадан в апреле. В то же время портал Axios со ссылкой на израильских и американских чиновников сообщал, что операция в Рафахе может начаться в середине апреля после окончания Рамадана.
Израильская армия в настоящее время готовится к проведению наземной операции в Рафахе, который расположен на самом юге сектора Газа у границы с Египтом. Этот город считается последним оплотом ХАМАС, где продолжают действовать батальоны движения. План операции был уже утвержден правительством, однако для ее проведения требуется эвакуация более миллиона перемещенных лиц, которые сосредоточены в этом районе. Многие страны, включая США, а также ООН выступают против проведения этой операции, однако премьер Израиля Биньямин Нетаньяху утверждает, что это единственный способ добиться решительной победы над ХАМАС.
Во вторник израильский премьер выразил уверенность, что никто в мире не сможет помешать Израилю достигнуть всех целей войны в секторе Газа, включая ликвидацию оставшихся в Рафахе батальонов палестинского движения ХАМАС.