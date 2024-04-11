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В Орске ситуация с паводком стабилизировалась, сообщил губернатор Паслер - РИА Новости, 11.04.2024
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16:38 11.04.2024 (обновлено: 16:52 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/putinu-1939401871.html
В Орске ситуация с паводком стабилизировалась, сообщил губернатор Паслер
В Орске ситуация с паводком стабилизировалась, сообщил губернатор Паслер - РИА Новости, 11.04.2024
В Орске ситуация с паводком стабилизировалась, сообщил губернатор Паслер
В Орске паводковая ситуация стабилизировалась, за сутки уровень воды снизился еще на 14 сантиметров, доложил губернатор Оренбургской области Денис Паслер... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T16:38
2024-04-11T16:52
орск
оренбургская область
денис паслер
прорыв дамбы в орске
россия
владимир путин
наводнения в россии — 2024
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УФА, 11 апр – РИА Новости. В Орске паводковая ситуация стабилизировалась, за сутки уровень воды снизился еще на 14 сантиметров, доложил губернатор Оренбургской области Денис Паслер президенту РФ Владимиру Путину"В Орске ситуация стабилизировалась, я каждый день вам докладываю. Вы полностью владеете ситуацией, уровень воды за сутки снизился сегодня еще на 14 сантиметров", - сказал Паслер на совещании в режиме видеоконференции по ликвидации последствий паводков.
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орск, оренбургская область, денис паслер, прорыв дамбы в орске, россия, владимир путин, наводнения в россии — 2024
Орск, Оренбургская область, Денис Паслер, Прорыв дамбы в Орске, Россия, Владимир Путин, Наводнения в России — 2024
В Орске ситуация с паводком стабилизировалась, сообщил губернатор Паслер

Губернатор Паслер Путину: в Орске ситуация с паводком стабилизировалась

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВид на частично затопленный поселок Лесоторговый в Орске
Вид на частично затопленный поселок Лесоторговый в Орске - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Вид на частично затопленный поселок Лесоторговый в Орске
Читать ria.ru в
УФА, 11 апр – РИА Новости. В Орске паводковая ситуация стабилизировалась, за сутки уровень воды снизился еще на 14 сантиметров, доложил губернатор Оренбургской области Денис Паслер президенту РФ Владимиру Путину
«
"В Орске ситуация стабилизировалась, я каждый день вам докладываю. Вы полностью владеете ситуацией, уровень воды за сутки снизился сегодня еще на 14 сантиметров", - сказал Паслер на совещании в режиме видеоконференции по ликвидации последствий паводков.
Затопленная улица в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
В Оренбурге и Орске все системы жизнеобеспечения работают, сообщил Паслер
16:43
 
ОрскОренбургская областьДенис ПаслерПрорыв дамбы в ОрскеРоссияВладимир ПутинНаводнения в России — 2024
 
 
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