https://ria.ru/20240411/putinu-1939401871.html

В Орске ситуация с паводком стабилизировалась, сообщил губернатор Паслер

В Орске ситуация с паводком стабилизировалась, сообщил губернатор Паслер - РИА Новости, 11.04.2024

В Орске ситуация с паводком стабилизировалась, сообщил губернатор Паслер

В Орске паводковая ситуация стабилизировалась, за сутки уровень воды снизился еще на 14 сантиметров, доложил губернатор Оренбургской области Денис Паслер... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T16:38

2024-04-11T16:38

2024-04-11T16:52

орск

оренбургская область

денис паслер

прорыв дамбы в орске

россия

владимир путин

наводнения в россии — 2024

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УФА, 11 апр – РИА Новости. В Орске паводковая ситуация стабилизировалась, за сутки уровень воды снизился еще на 14 сантиметров, доложил губернатор Оренбургской области Денис Паслер президенту РФ Владимиру Путину"В Орске ситуация стабилизировалась, я каждый день вам докладываю. Вы полностью владеете ситуацией, уровень воды за сутки снизился сегодня еще на 14 сантиметров", - сказал Паслер на совещании в режиме видеоконференции по ликвидации последствий паводков.

https://ria.ru/20240411/pasler-1939402948.html

орск

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орск, оренбургская область, денис паслер, прорыв дамбы в орске, россия, владимир путин, наводнения в россии — 2024