https://ria.ru/20240411/putinu-1939401871.html
В Орске ситуация с паводком стабилизировалась, сообщил губернатор Паслер
В Орске ситуация с паводком стабилизировалась, сообщил губернатор Паслер - РИА Новости, 11.04.2024
В Орске ситуация с паводком стабилизировалась, сообщил губернатор Паслер
В Орске паводковая ситуация стабилизировалась, за сутки уровень воды снизился еще на 14 сантиметров, доложил губернатор Оренбургской области Денис Паслер... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T16:38
2024-04-11T16:38
2024-04-11T16:52
орск
оренбургская область
денис паслер
прорыв дамбы в орске
россия
владимир путин
наводнения в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939396757_0:187:2739:1728_1920x0_80_0_0_05e882a755b5e49e5e186ae7339276bd.jpg
УФА, 11 апр – РИА Новости. В Орске паводковая ситуация стабилизировалась, за сутки уровень воды снизился еще на 14 сантиметров, доложил губернатор Оренбургской области Денис Паслер президенту РФ Владимиру Путину"В Орске ситуация стабилизировалась, я каждый день вам докладываю. Вы полностью владеете ситуацией, уровень воды за сутки снизился сегодня еще на 14 сантиметров", - сказал Паслер на совещании в режиме видеоконференции по ликвидации последствий паводков.
https://ria.ru/20240411/pasler-1939402948.html
орск
оренбургская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939396757_134:0:2637:1877_1920x0_80_0_0_8a114929ac361c573515176704d20ebe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
орск, оренбургская область, денис паслер, прорыв дамбы в орске, россия, владимир путин, наводнения в россии — 2024
Орск, Оренбургская область, Денис Паслер, Прорыв дамбы в Орске, Россия, Владимир Путин, Наводнения в России — 2024
В Орске ситуация с паводком стабилизировалась, сообщил губернатор Паслер
Губернатор Паслер Путину: в Орске ситуация с паводком стабилизировалась