https://ria.ru/20240411/putin-1939476602.html

Путин поручил представить предложения по конкурентоспособности судов

Путин поручил представить предложения по конкурентоспособности судов - РИА Новости, 11.04.2024

Путин поручил представить предложения по конкурентоспособности судов

Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 15 июня представить предложения о мерах по обеспечению конкурентоспособности судов, построенных на российских РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T23:58

2024-04-11T23:58

2024-04-11T23:58

экономика

космос - риа наука

россия

владимир путин

михаил мишустин

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 15 июня представить предложения о мерах по обеспечению конкурентоспособности судов, построенных на российских верфях, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации: представить комплексные предложения по развитию в долгосрочной перспективе отечественного гражданского судостроения о мерах по обеспечению конкурентоспособности судов, построенных на российских судостроительных верфях (по техническим и экономическим характеристикам), в том числе о мерах по обеспечению разработки и производства наиболее значимого судового комплектующего оборудования", - говорится в поручении. Доклад необходимо представить до 15 июня 2024 года, ответственный - премьер-министр Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20231225/korabli-1917997660.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, космос - риа наука, россия, владимир путин, михаил мишустин