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Путин поручил представить предложения по конкурентоспособности судов - РИА Новости, 11.04.2024
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23:58 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/putin-1939476602.html
Путин поручил представить предложения по конкурентоспособности судов
Путин поручил представить предложения по конкурентоспособности судов - РИА Новости, 11.04.2024
Путин поручил представить предложения по конкурентоспособности судов
Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 15 июня представить предложения о мерах по обеспечению конкурентоспособности судов, построенных на российских РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T23:58
2024-04-11T23:58
экономика
космос - риа наука
россия
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 15 июня представить предложения о мерах по обеспечению конкурентоспособности судов, построенных на российских верфях, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации: представить комплексные предложения по развитию в долгосрочной перспективе отечественного гражданского судостроения о мерах по обеспечению конкурентоспособности судов, построенных на российских судостроительных верфях (по техническим и экономическим характеристикам), в том числе о мерах по обеспечению разработки и производства наиболее значимого судового комплектующего оборудования", - говорится в поручении. Доклад необходимо представить до 15 июня 2024 года, ответственный - премьер-министр Михаил Мишустин.
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экономика, космос - риа наука, россия, владимир путин, михаил мишустин
Экономика, Космос - РИА Наука, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поручил представить предложения по конкурентоспособности судов

Путину до 15 июня представят идеи обеспечения конкурентоспособности судов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 15 июня представить предложения о мерах по обеспечению конкурентоспособности судов, построенных на российских верфях, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
«
"Правительству Российской Федерации: представить комплексные предложения по развитию в долгосрочной перспективе отечественного гражданского судостроения о мерах по обеспечению конкурентоспособности судов, построенных на российских судостроительных верфях (по техническим и экономическим характеристикам), в том числе о мерах по обеспечению разработки и производства наиболее значимого судового комплектующего оборудования", - говорится в поручении.
Доклад необходимо представить до 15 июня 2024 года, ответственный - премьер-министр Михаил Мишустин.
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