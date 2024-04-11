https://ria.ru/20240411/putin-1939467402.html

Киев сам должен решить, с какими странами взаимодействовать, заявил Путин

Киев сам должен решить, с какими странами взаимодействовать, заявил Путин - РИА Новости, 12.04.2024

Киев сам должен решить, с какими странами взаимодействовать, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что на Украине сами должны решить, с какими странами им взаимодействовать и будут ли это Россия и Белоруссия. РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-11T22:02

2024-04-11T22:02

2024-04-12T00:05

россия

украина

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что на Украине сами должны решить, с какими странами им взаимодействовать и будут ли это Россия и Белоруссия. "Пускай они решают сами", - сказал Путин после слов президента Белоруссии Александра Лукашенко, который высказал мнение, что Украина в скором времени "одумается и поймет, где ей счастье".

https://ria.ru/20240225/uregulirovanie-1929362958.html

россия

украина

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко