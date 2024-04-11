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Киев сам должен решить, с какими странами взаимодействовать, заявил Путин - РИА Новости, 12.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:02 11.04.2024 (обновлено: 00:05 12.04.2024)
https://ria.ru/20240411/putin-1939467402.html
Киев сам должен решить, с какими странами взаимодействовать, заявил Путин
Киев сам должен решить, с какими странами взаимодействовать, заявил Путин - РИА Новости, 12.04.2024
Киев сам должен решить, с какими странами взаимодействовать, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что на Украине сами должны решить, с какими странами им взаимодействовать и будут ли это Россия и Белоруссия. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-11T22:02
2024-04-12T00:05
россия
украина
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что на Украине сами должны решить, с какими странами им взаимодействовать и будут ли это Россия и Белоруссия. "Пускай они решают сами", - сказал Путин после слов президента Белоруссии Александра Лукашенко, который высказал мнение, что Украина в скором времени "одумается и поймет, где ей счастье".
https://ria.ru/20240225/uregulirovanie-1929362958.html
россия
украина
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россия, украина, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко
Россия, Украина, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Специальная военная операция на Украине
Киев сам должен решить, с какими странами взаимодействовать, заявил Путин

Путин заявил, что Киев сам поймет, с кем ему будет счастье

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что на Украине сами должны решить, с какими странами им взаимодействовать и будут ли это Россия и Белоруссия.
"Пускай они решают сами", - сказал Путин после слов президента Белоруссии Александра Лукашенко, который высказал мнение, что Украина в скором времени "одумается и поймет, где ей счастье".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
Лукашенко: Россия взяла курс на мирное урегулирование конфликта на Украине
25 февраля, 11:53
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаБелоруссияВладимир ПутинАлександр Лукашенко
 
 
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