https://ria.ru/20240411/putin-1939467402.html
Киев сам должен решить, с какими странами взаимодействовать, заявил Путин
Киев сам должен решить, с какими странами взаимодействовать, заявил Путин - РИА Новости, 12.04.2024
Киев сам должен решить, с какими странами взаимодействовать, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что на Украине сами должны решить, с какими странами им взаимодействовать и будут ли это Россия и Белоруссия. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-11T22:02
2024-04-11T22:02
2024-04-12T00:05
россия
украина
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что на Украине сами должны решить, с какими странами им взаимодействовать и будут ли это Россия и Белоруссия. "Пускай они решают сами", - сказал Путин после слов президента Белоруссии Александра Лукашенко, который высказал мнение, что Украина в скором времени "одумается и поймет, где ей счастье".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко
Россия, Украина, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Специальная военная операция на Украине
Киев сам должен решить, с какими странами взаимодействовать, заявил Путин
Путин заявил, что Киев сам поймет, с кем ему будет счастье