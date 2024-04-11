https://ria.ru/20240411/putin-1939466578.html

Путин прокомментировал удары России по украинским энергообъектам

Путин прокомментировал удары России по украинским энергообъектам - РИА Новости, 11.04.2024

Путин прокомментировал удары России по украинским энергообъектам

Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко назвал удары российских войск по украинским энергообъектам демилитаризацией. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T21:55

2024-04-11T21:55

2024-04-11T23:32

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

украина

александр лукашенко

белоруссия

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко назвал удары российских войск по украинским энергообъектам демилитаризацией. "Удары по энергетике связаны в том числе с решением одной из задач, которую мы перед собой ставили, а это демилитаризация", — подчеркнул он.По словам президента, таким образом в первую очередь оказывается влияние на оборонно-промышленный комплекс Украины, причем напрямую.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские военные регулярно наносят удары по украинской инфраструктуре: предприятиям энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным объектам.

https://ria.ru/20240411/obschestvennoe-1939449612.html

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Наталья Макарова

россия, владимир путин, украина, александр лукашенко, белоруссия