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Путин прокомментировал удары России по украинским энергообъектам - РИА Новости, 11.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:55 11.04.2024 (обновлено: 23:32 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/putin-1939466578.html
Путин прокомментировал удары России по украинским энергообъектам
Путин прокомментировал удары России по украинским энергообъектам - РИА Новости, 11.04.2024
Путин прокомментировал удары России по украинским энергообъектам
Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко назвал удары российских войск по украинским энергообъектам демилитаризацией. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T21:55
2024-04-11T23:32
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
украина
александр лукашенко
белоруссия
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко назвал удары российских войск по украинским энергообъектам демилитаризацией. "Удары по энергетике связаны в том числе с решением одной из задач, которую мы перед собой ставили, а это демилитаризация", — подчеркнул он.По словам президента, таким образом в первую очередь оказывается влияние на оборонно-промышленный комплекс Украины, причем напрямую.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские военные регулярно наносят удары по украинской инфраструктуре: предприятиям энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным объектам.
https://ria.ru/20240411/obschestvennoe-1939449612.html
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россия, владимир путин, украина, александр лукашенко, белоруссия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Украина, Александр Лукашенко, Белоруссия
Путин прокомментировал удары России по украинским энергообъектам

Путин назвал удары по украинским энергообъектам частью демилитаризации

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко назвал удары российских войск по украинским энергообъектам демилитаризацией.
«
"Удары по энергетике связаны в том числе с решением одной из задач, которую мы перед собой ставили, а это демилитаризация", — подчеркнул он.
По словам президента, таким образом в первую очередь оказывается влияние на оборонно-промышленный комплекс Украины, причем напрямую.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские военные регулярно наносят удары по украинской инфраструктуре: предприятиям энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным объектам.
Военнослужащие ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинУкраинаАлександр ЛукашенкоБелоруссия
 
 
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