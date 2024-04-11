https://ria.ru/20240411/putin-1939466578.html
Путин прокомментировал удары России по украинским энергообъектам
Путин прокомментировал удары России по украинским энергообъектам - РИА Новости, 11.04.2024
Путин прокомментировал удары России по украинским энергообъектам
Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко назвал удары российских войск по украинским энергообъектам демилитаризацией. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T21:55
2024-04-11T21:55
2024-04-11T23:32
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко назвал удары российских войск по украинским энергообъектам демилитаризацией. "Удары по энергетике связаны в том числе с решением одной из задач, которую мы перед собой ставили, а это демилитаризация", — подчеркнул он.По словам президента, таким образом в первую очередь оказывается влияние на оборонно-промышленный комплекс Украины, причем напрямую.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские военные регулярно наносят удары по украинской инфраструктуре: предприятиям энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным объектам.
https://ria.ru/20240411/obschestvennoe-1939449612.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, украина, александр лукашенко, белоруссия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Украина, Александр Лукашенко, Белоруссия
Путин прокомментировал удары России по украинским энергообъектам
Путин назвал удары по украинским энергообъектам частью демилитаризации