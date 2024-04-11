https://ria.ru/20240411/putin-1939466076.html

Путин назвал цель заявлений Запада об агрессивной политике России

Путин назвал цель заявлений Запада об агрессивной политике России - РИА Новости, 11.04.2024

Путин назвал цель заявлений Запада об агрессивной политике России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что заявления Запада об агрессивной политике России - чушь, они делают это, чтобы оправдать свои расходы на конфликт на... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T21:52

2024-04-11T21:52

2024-04-11T21:57

россия

украина

владимир путин

в мире

белоруссия

александр лукашенко

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что заявления Запада об агрессивной политике России - чушь, они делают это, чтобы оправдать свои расходы на конфликт на Украине.Глава государства в четверг проводит встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Глава Белоруссии обратил внимание на заявления на Западе о том, что "Лукашенко с Путиным завтра Европу захватят"."Это чушь, нужная правящим, как раньше говорили, кругам для того, чтобы объяснить и оправдать свои расходы на войну в Украине. Вот и все", - сказал Путин.

россия

украина

белоруссия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, владимир путин, в мире, белоруссия, александр лукашенко