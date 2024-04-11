https://ria.ru/20240411/putin-1939466076.html
Путин назвал цель заявлений Запада об агрессивной политике России
Путин назвал цель заявлений Запада об агрессивной политике России - РИА Новости, 11.04.2024
Путин назвал цель заявлений Запада об агрессивной политике России
Президент РФ Владимир Путин заявил, что заявления Запада об агрессивной политике России - чушь, они делают это, чтобы оправдать свои расходы на конфликт на... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T21:52
2024-04-11T21:52
2024-04-11T21:57
россия
украина
владимир путин
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что заявления Запада об агрессивной политике России - чушь, они делают это, чтобы оправдать свои расходы на конфликт на Украине.Глава государства в четверг проводит встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Глава Белоруссии обратил внимание на заявления на Западе о том, что "Лукашенко с Путиным завтра Европу захватят"."Это чушь, нужная правящим, как раньше говорили, кругам для того, чтобы объяснить и оправдать свои расходы на войну в Украине. Вот и все", - сказал Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, владимир путин, в мире, белоруссия, александр лукашенко
Россия, Украина, Владимир Путин, В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Путин назвал цель заявлений Запада об агрессивной политике России
Путин назвал заявления Запада об агрессивной политике России чушью