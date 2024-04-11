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Путин высказался об ударах Украины по энергообъектам России - РИА Новости, 11.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:36 11.04.2024 (обновлено: 21:40 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/putin-1939463414.html
Путин высказался об ударах Украины по энергообъектам России
Путин высказался об ударах Украины по энергообъектам России - РИА Новости, 11.04.2024
Путин высказался об ударах Украины по энергообъектам России
Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины в зимний период, но была вынуждена ответить на удары Киева по энергообъектам РФ, заявил... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T21:36
2024-04-11T21:40
специальная военная операция на украине
украина
россия
москва
киев
владимир путин
александр лукашенко
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины в зимний период, но была вынуждена ответить на удары Киева по энергообъектам РФ, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы наблюдали серию ударов по нашим энергообъектам последнее время и вынуждены были отвечать. Я хочу подчеркнуть, мы даже, исходя из гуманитарных соображений, зимой не наносили никаких ударов, имею в виду, что не хотели оставить без энергоснабжения социальные учреждения, больницы и так далее ", - сказал он на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко."Но после серии ударов по нашим энергообъектам вынуждены были ответить", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20240411/putin-1939463886.html
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украина, россия, москва, киев, владимир путин, александр лукашенко
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Москва, Киев, Владимир Путин, Александр Лукашенко
Путин высказался об ударах Украины по энергообъектам России

Путин: Москва была вынуждена отвечать на удары Украины по энергообъектам России

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины в зимний период, но была вынуждена ответить на удары Киева по энергообъектам РФ, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Мы наблюдали серию ударов по нашим энергообъектам последнее время и вынуждены были отвечать. Я хочу подчеркнуть, мы даже, исходя из гуманитарных соображений, зимой не наносили никаких ударов, имею в виду, что не хотели оставить без энергоснабжения социальные учреждения, больницы и так далее ", - сказал он на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
«
"Но после серии ударов по нашим энергообъектам вынуждены были ответить", - подчеркнул Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
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Вчера, 21:39
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияМоскваКиевВладимир ПутинАлександр Лукашенко
 
 
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