https://ria.ru/20240411/putin-1939463414.html

Путин высказался об ударах Украины по энергообъектам России

Путин высказался об ударах Украины по энергообъектам России - РИА Новости, 11.04.2024

Путин высказался об ударах Украины по энергообъектам России

Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины в зимний период, но была вынуждена ответить на удары Киева по энергообъектам РФ, заявил... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T21:36

2024-04-11T21:36

2024-04-11T21:40

специальная военная операция на украине

украина

россия

москва

киев

владимир путин

александр лукашенко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928690306_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c7e272429c083cc887ca4d1997066752.jpg

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины в зимний период, но была вынуждена ответить на удары Киева по энергообъектам РФ, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы наблюдали серию ударов по нашим энергообъектам последнее время и вынуждены были отвечать. Я хочу подчеркнуть, мы даже, исходя из гуманитарных соображений, зимой не наносили никаких ударов, имею в виду, что не хотели оставить без энергоснабжения социальные учреждения, больницы и так далее ", - сказал он на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко."Но после серии ударов по нашим энергообъектам вынуждены были ответить", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20240411/putin-1939463886.html

украина

россия

москва

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, москва, киев, владимир путин, александр лукашенко