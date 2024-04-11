https://ria.ru/20240411/putin-1939463414.html
Путин высказался об ударах Украины по энергообъектам России
Путин высказался об ударах Украины по энергообъектам России - РИА Новости, 11.04.2024
Путин высказался об ударах Украины по энергообъектам России
Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины в зимний период, но была вынуждена ответить на удары Киева по энергообъектам РФ, заявил... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T21:36
2024-04-11T21:36
2024-04-11T21:40
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины в зимний период, но была вынуждена ответить на удары Киева по энергообъектам РФ, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы наблюдали серию ударов по нашим энергообъектам последнее время и вынуждены были отвечать. Я хочу подчеркнуть, мы даже, исходя из гуманитарных соображений, зимой не наносили никаких ударов, имею в виду, что не хотели оставить без энергоснабжения социальные учреждения, больницы и так далее ", - сказал он на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко."Но после серии ударов по нашим энергообъектам вынуждены были ответить", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20240411/putin-1939463886.html
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украина, россия, москва, киев, владимир путин, александр лукашенко
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Москва, Киев, Владимир Путин, Александр Лукашенко
Путин высказался об ударах Украины по энергообъектам России
Путин: Москва была вынуждена отвечать на удары Украины по энергообъектам России