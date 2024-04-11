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Путин назвал заявления об участии России в саммите по Украине паноптикумом - РИА Новости, 11.04.2024
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21:35 11.04.2024 (обновлено: 21:40 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/putin-1939463027.html
Путин назвал заявления об участии России в саммите по Украине паноптикумом
Путин назвал заявления об участии России в саммите по Украине паноптикумом - РИА Новости, 11.04.2024
Путин назвал заявления об участии России в саммите по Украине паноптикумом
Россию не приглашают на мирную конференцию в Швейцарии, при этом говорят, что без нее невозможно, это паноптикум, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T21:35
2024-04-11T21:40
владимир путин
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украина
швейцария
александр лукашенко
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Россию не приглашают на мирную конференцию в Швейцарии, при этом говорят, что без нее невозможно, это паноптикум, заявил президент РФ Владимир Путин."Теперь, как Вы знаете, продвигается идея провести какую-то конференцию в Швейцарии. Нас туда не приглашают. Более того, считают, что нам там делать нечего. И в то же время говорят, что и без нас ничего решить невозможно. А поскольку мы туда не едем, это уже вообще паноптикум", - сказал он на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
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владимир путин, россия, украина, швейцария, александр лукашенко, белоруссия
Владимир Путин, Россия, Украина, Швейцария, Александр Лукашенко, Белоруссия
Путин назвал заявления об участии России в саммите по Украине паноптикумом

Путин: Россию не приглашают на мирный саммит, но говорят, что без нее невозможно

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Россию не приглашают на мирную конференцию в Швейцарии, при этом говорят, что без нее невозможно, это паноптикум, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Теперь, как Вы знаете, продвигается идея провести какую-то конференцию в Швейцарии. Нас туда не приглашают. Более того, считают, что нам там делать нечего. И в то же время говорят, что и без нас ничего решить невозможно. А поскольку мы туда не едем, это уже вообще паноптикум", - сказал он на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Изображение сгенерировано ИИ
Запад готовится к попытке "принуждения России к миру"
Вчера, 08:00
 
Владимир ПутинРоссияУкраинаШвейцарияАлександр ЛукашенкоБелоруссия
 
 
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