https://ria.ru/20240411/putin-1939463027.html
Путин назвал заявления об участии России в саммите по Украине паноптикумом
Путин назвал заявления об участии России в саммите по Украине паноптикумом - РИА Новости, 11.04.2024
Путин назвал заявления об участии России в саммите по Украине паноптикумом
Россию не приглашают на мирную конференцию в Швейцарии, при этом говорят, что без нее невозможно, это паноптикум, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T21:35
2024-04-11T21:35
2024-04-11T21:40
владимир путин
россия
украина
швейцария
александр лукашенко
белоруссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927846531_868:789:3051:2017_1920x0_80_0_0_6ab16c6098adf3e76b4d4cf11c2364d9.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Россию не приглашают на мирную конференцию в Швейцарии, при этом говорят, что без нее невозможно, это паноптикум, заявил президент РФ Владимир Путин."Теперь, как Вы знаете, продвигается идея провести какую-то конференцию в Швейцарии. Нас туда не приглашают. Более того, считают, что нам там делать нечего. И в то же время говорят, что и без нас ничего решить невозможно. А поскольку мы туда не едем, это уже вообще паноптикум", - сказал он на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
https://ria.ru/20240411/zapad-1939202840.html
россия
украина
швейцария
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927846531_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_af8b0bdb601aff87a3ac07e4ebf2f757.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, украина, швейцария, александр лукашенко, белоруссия
Владимир Путин, Россия, Украина, Швейцария, Александр Лукашенко, Белоруссия
Путин назвал заявления об участии России в саммите по Украине паноптикумом
Путин: Россию не приглашают на мирный саммит, но говорят, что без нее невозможно