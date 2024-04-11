https://ria.ru/20240411/putin-1939463027.html

Путин назвал заявления об участии России в саммите по Украине паноптикумом

Путин назвал заявления об участии России в саммите по Украине паноптикумом - РИА Новости, 11.04.2024

Путин назвал заявления об участии России в саммите по Украине паноптикумом

Россию не приглашают на мирную конференцию в Швейцарии, при этом говорят, что без нее невозможно, это паноптикум, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T21:35

2024-04-11T21:35

2024-04-11T21:40

владимир путин

россия

украина

швейцария

александр лукашенко

белоруссия

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Россию не приглашают на мирную конференцию в Швейцарии, при этом говорят, что без нее невозможно, это паноптикум, заявил президент РФ Владимир Путин."Теперь, как Вы знаете, продвигается идея провести какую-то конференцию в Швейцарии. Нас туда не приглашают. Более того, считают, что нам там делать нечего. И в то же время говорят, что и без нас ничего решить невозможно. А поскольку мы туда не едем, это уже вообще паноптикум", - сказал он на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

https://ria.ru/20240411/zapad-1939202840.html

россия

украина

швейцария

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, украина, швейцария, александр лукашенко, белоруссия