https://ria.ru/20240411/putin-1939461390.html

Россия не отказывалась от мирного решения споров с Украиной, заявил Путин

Россия не отказывалась от мирного решения споров с Украиной, заявил Путин - РИА Новости, 11.04.2024

Россия не отказывалась от мирного решения споров с Украиной, заявил Путин

Россия никогда не отказывалась от мирного разрешения спора с Украиной, была склонна именно к этому, заявил президент России Владимир Путин на переговорах с... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T21:27

2024-04-11T21:27

2024-04-11T21:31

специальная военная операция на украине

россия

украина

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Россия никогда не отказывалась от мирного разрешения спора с Украиной, была склонна именно к этому, заявил президент России Владимир Путин на переговорах с лидером Белоруссии Александром Лукашенко."Мы никогда не отказывались от мирного разрешения споров, более того, мы были склонны именно к этому", - отметил Путин, комментируя ситуацию на украинском направлении.

https://ria.ru/20240411/zapad-1939202840.html

россия

украина

белоруссия

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россия, украина, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко