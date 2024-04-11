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Россия не отказывалась от мирного решения споров с Украиной, заявил Путин - РИА Новости, 11.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:27 11.04.2024 (обновлено: 21:31 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/putin-1939461390.html
Россия не отказывалась от мирного решения споров с Украиной, заявил Путин
Россия не отказывалась от мирного решения споров с Украиной, заявил Путин - РИА Новости, 11.04.2024
Россия не отказывалась от мирного решения споров с Украиной, заявил Путин
Россия никогда не отказывалась от мирного разрешения спора с Украиной, была склонна именно к этому, заявил президент России Владимир Путин на переговорах с... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T21:27
2024-04-11T21:31
специальная военная операция на украине
россия
украина
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Россия никогда не отказывалась от мирного разрешения спора с Украиной, была склонна именно к этому, заявил президент России Владимир Путин на переговорах с лидером Белоруссии Александром Лукашенко."Мы никогда не отказывались от мирного разрешения споров, более того, мы были склонны именно к этому", - отметил Путин, комментируя ситуацию на украинском направлении.
https://ria.ru/20240411/zapad-1939202840.html
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россия, украина, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко
Россия не отказывалась от мирного решения споров с Украиной, заявил Путин

Путин: Россия никогда не отказывалась от мирного решения споров с Украиной

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Россия никогда не отказывалась от мирного разрешения спора с Украиной, была склонна именно к этому, заявил президент России Владимир Путин на переговорах с лидером Белоруссии Александром Лукашенко.
«
"Мы никогда не отказывались от мирного разрешения споров, более того, мы были склонны именно к этому", - отметил Путин, комментируя ситуацию на украинском направлении.
Изображение сгенерировано ИИ
Запад готовится к попытке "принуждения России к миру"
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаБелоруссияВладимир ПутинАлександр Лукашенко
 
 
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