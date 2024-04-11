https://ria.ru/20240411/putin-1939461259.html

Путин назвал запуск "Ангары" знаковым событием

Путин назвал запуск "Ангары" знаковым событием - РИА Новости, 11.04.2024

Путин назвал запуск "Ангары" знаковым событием

Президент России Владимир Путин назвал запуск ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный еще одним этапом космической отрасли в России. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T21:26

2024-04-11T21:26

2024-04-11T21:48

наука

космос - риа наука

россия

владимир путин

земля

белоруссия

александр лукашенко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939399796_0:37:3073:1766_1920x0_80_0_0_ba6f682cdf5bdfff04150192fa4e8180.jpg

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал запуск ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный еще одним этапом космической отрасли в России."Уважаемый Александр Григорьевич, спасибо, что приехали ко Дню космонавтики, тем более что знаковое событие: вернулись на Землю наши космонавты, первая женщина-космонавта из Белоруссии. У нас сегодня тоже хорошее событие - наша новая ракета полетела с нового космодрома", - сказал онПутин отметил, что "это еще один этап в развитии космической отрасли в России".

россия

земля

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

космос - риа наука, россия, владимир путин, земля, белоруссия, александр лукашенко