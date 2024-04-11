Путин назвал запуск "Ангары" знаковым событием

Путин запуск "Ангары" — это еще один этап развития космической отрасли России
Ракета тяжелого класса "Ангара-А5", с третьего раза стартовавшая с космодрома Восточный, вывела на орбиту разгонный блок "Орион" с испытательной полезной нагрузкой.
Ракета тяжелого класса "Ангара-А5", с третьего раза стартовавшая с космодрома Восточный, вывела на орбиту разгонный блок "Орион" с испытательной полезной нагрузкой.
Изначально запуск был назначен на 9 апреля, но из-за технических проблем его дважды отменяли.
Изначально запуск был назначен на 9 апреля, но из-за технических проблем его дважды отменяли.
Ракета стартовала в 12:00 мск. Через 12 минут 26 секунд разгонный блок "Орион" отделился от третьей ступени "Ангары".
Ракета стартовала в 12:00 мск. Через 12 минут 26 секунд разгонный блок "Орион" отделился от третьей ступени "Ангары".
Это был первый старт "Ангары" с космодрома Восточный.
Это был первый старт "Ангары" с космодрома Восточный.
Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов назвал полет огромным событием в жизни всей России.
Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов назвал полет огромным событием в жизни всей России.
Гендиректор Центра Хруничева, где изготавливается эта ракета, Алексей Варочко подчеркнул, что работа "проделана великолепно".
Гендиректор Центра Хруничева, где изготавливается эта ракета, Алексей Варочко подчеркнул, что работа "проделана великолепно".
Стартовая инфраструктура для "Ангары" на Восточном строится с 2018 года.
Стартовая инфраструктура для "Ангары" на Восточном строится с 2018 года.
До этого состоялись три пуска "Ангары-А1.2" легкого класса (первый в 2014-м) и три "Ангары-А5" тяжелого класса с космодрома Плесецк в Архангельской области.
До этого состоялись три пуска "Ангары-А1.2" легкого класса (первый в 2014-м) и три "Ангары-А5" тяжелого класса с космодрома Плесецк в Архангельской области.
Ракета тяжелого класса "Ангара-А5", с третьего раза стартовавшая с космодрома Восточный, вывела на орбиту разгонный блок "Орион" с испытательной полезной нагрузкой.
Изначально запуск был назначен на 9 апреля, но из-за технических проблем его дважды отменяли.
Ракета стартовала в 12:00 мск. Через 12 минут 26 секунд разгонный блок "Орион" отделился от третьей ступени "Ангары".
Это был первый старт "Ангары" с космодрома Восточный.
Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов назвал полет огромным событием в жизни всей России.
Гендиректор Центра Хруничева, где изготавливается эта ракета, Алексей Варочко подчеркнул, что работа "проделана великолепно".
Стартовая инфраструктура для "Ангары" на Восточном строится с 2018 года.
До этого состоялись три пуска "Ангары-А1.2" легкого класса (первый в 2014-м) и три "Ангары-А5" тяжелого класса с космодрома Плесецк в Архангельской области.