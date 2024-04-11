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Путин назвал запуск "Ангары" знаковым событием - РИА Новости, 11.04.2024
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Наука
 
21:26 11.04.2024 (обновлено: 21:48 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/putin-1939461259.html
Путин назвал запуск "Ангары" знаковым событием
Путин назвал запуск "Ангары" знаковым событием - РИА Новости, 11.04.2024
Путин назвал запуск "Ангары" знаковым событием
Президент России Владимир Путин назвал запуск ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный еще одним этапом космической отрасли в России. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T21:26
2024-04-11T21:48
наука
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал запуск ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный еще одним этапом космической отрасли в России."Уважаемый Александр Григорьевич, спасибо, что приехали ко Дню космонавтики, тем более что знаковое событие: вернулись на Землю наши космонавты, первая женщина-космонавта из Белоруссии. У нас сегодня тоже хорошее событие - наша новая ракета полетела с нового космодрома", - сказал онПутин отметил, что "это еще один этап в развитии космической отрасли в России".
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Путин назвал запуск "Ангары" знаковым событием

Путин запуск "Ангары" — это еще один этап развития космической отрасли России

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗапуск первой летной ракеты космического назначения "Ангара-А5" с разгонным блоком "Орион" с космодрома Восточный
Запуск первой летной ракеты космического назначения Ангара-А5 с разгонным блоком Орион с космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Запуск первой летной ракеты космического назначения "Ангара-А5" с разгонным блоком "Орион" с космодрома Восточный
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал запуск ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный еще одним этапом космической отрасли в России.
«
"Уважаемый Александр Григорьевич, спасибо, что приехали ко Дню космонавтики, тем более что знаковое событие: вернулись на Землю наши космонавты, первая женщина-космонавта из Белоруссии. У нас сегодня тоже хорошее событие - наша новая ракета полетела с нового космодрома", - сказал он
Путин отметил, что "это еще один этап в развитии космической отрасли в России".
Перспективная ракета будущего: первый пуск "Ангары-А5" с Восточного
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Ракета тяжелого класса "Ангара-А5", с третьего раза стартовавшая с космодрома Восточный, вывела на орбиту разгонный блок "Орион" с испытательной полезной нагрузкой.

Запуск первой летной ракеты космического назначения Ангара-А5 с разгонным блоком Орион с космодрома Восточный

Ракета тяжелого класса "Ангара-А5", с третьего раза стартовавшая с космодрома Восточный, вывела на орбиту разгонный блок "Орион" с испытательной полезной нагрузкой.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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1 из 8
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Изначально запуск был назначен на 9 апреля, но из-за технических проблем его дважды отменяли.

Ракета Ангара-А5, установленная на новый стартовый комплекс космодрома Восточный

Изначально запуск был назначен на 9 апреля, но из-за технических проблем его дважды отменяли.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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2 из 8
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Ракета стартовала в 12:00 мск. Через 12 минут 26 секунд разгонный блок "Орион" отделился от третьей ступени "Ангары".

Запуск первой летной ракеты космического назначения Ангара-А5 с разгонным блоком Орион с космодрома Восточный

Ракета стартовала в 12:00 мск. Через 12 минут 26 секунд разгонный блок "Орион" отделился от третьей ступени "Ангары".

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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3 из 8
© РИА Новости / Роскосмос | Перейти в медиабанк

Это был первый старт "Ангары" с космодрома Восточный.

Первая летная ракета космического назначения Ангара-А5 на стартовом комплексе космодрома Восточный

Это был первый старт "Ангары" с космодрома Восточный.

© РИА Новости / Роскосмос
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4 из 8
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов назвал полет огромным событием в жизни всей России.

Ракета Ангара-А5, установленная на новый стартовый комплекс космодрома Восточный

Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов назвал полет огромным событием в жизни всей России.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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5 из 8
© РИА Новости / Роскосмос | Перейти в медиабанк

Гендиректор Центра Хруничева, где изготавливается эта ракета, Алексей Варочко подчеркнул, что работа "проделана великолепно".

Первая летная ракета космического назначения Ангара-А5 на стартовом комплексе космодрома Восточный

Гендиректор Центра Хруничева, где изготавливается эта ракета, Алексей Варочко подчеркнул, что работа "проделана великолепно".

© РИА Новости / Роскосмос
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6 из 8
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Стартовая инфраструктура для "Ангары" на Восточном строится с 2018 года.

Запуск первой летной ракеты космического назначения Ангара-А5 с разгонным блоком Орион с космодрома Восточный

Стартовая инфраструктура для "Ангары" на Восточном строится с 2018 года.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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7 из 8
© РИА Новости / Роскосмос | Перейти в медиабанк

До этого состоялись три пуска "Ангары-А1.2" легкого класса (первый в 2014-м) и три "Ангары-А5" тяжелого класса с космодрома Плесецк в Архангельской области.

Коллектив сотрудников у первой летной ракеты космического назначения Ангара-А5 на стартовом комплексе космодрома Восточный

До этого состоялись три пуска "Ангары-А1.2" легкого класса (первый в 2014-м) и три "Ангары-А5" тяжелого класса с космодрома Плесецк в Архангельской области.

© РИА Новости / Роскосмос
Перейти в медиабанк
8 из 8

Ракета тяжелого класса "Ангара-А5", с третьего раза стартовавшая с космодрома Восточный, вывела на орбиту разгонный блок "Орион" с испытательной полезной нагрузкой.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
1 из 8

Изначально запуск был назначен на 9 апреля, но из-за технических проблем его дважды отменяли.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
2 из 8

Ракета стартовала в 12:00 мск. Через 12 минут 26 секунд разгонный блок "Орион" отделился от третьей ступени "Ангары".

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
3 из 8

Это был первый старт "Ангары" с космодрома Восточный.

© РИА Новости / Роскосмос
Перейти в медиабанк
4 из 8

Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов назвал полет огромным событием в жизни всей России.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
5 из 8

Гендиректор Центра Хруничева, где изготавливается эта ракета, Алексей Варочко подчеркнул, что работа "проделана великолепно".

© РИА Новости / Роскосмос
Перейти в медиабанк
6 из 8

Стартовая инфраструктура для "Ангары" на Восточном строится с 2018 года.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
7 из 8

До этого состоялись три пуска "Ангары-А1.2" легкого класса (первый в 2014-м) и три "Ангары-А5" тяжелого класса с космодрома Плесецк в Архангельской области.

© РИА Новости / Роскосмос
Перейти в медиабанк
8 из 8
 
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