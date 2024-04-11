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Путин рассказал о работе по минимизации последствий паводка - РИА Новости, 11.04.2024
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17:05 11.04.2024 (обновлено: 17:09 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/putin-1939408175.html
Путин рассказал о работе по минимизации последствий паводка
Путин рассказал о работе по минимизации последствий паводка - РИА Новости, 11.04.2024
Путин рассказал о работе по минимизации последствий паводка
Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что слаженная работа ведомств на период паводков в регионах продолжится и что получится минимизировать все риски и... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T17:05
2024-04-11T17:09
наводнения в россии — 2024
общество
владимир путин
россия
прорыв дамбы в орске
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что слаженная работа ведомств на период паводков в регионах продолжится и что получится минимизировать все риски и последствия.Президент РФ в четверг провел совещание по ликвидации последствий паводков в режиме видеоконференции."Все налажено, в целом. Надеюсь, что такая слаженная работа будет продолжена и мы минимизируем все риски и последствия", - сказал Путин.Он отметил, что в том числе, помимо остальных ведомств работает Минздрав и местные медики в регионах.
https://ria.ru/20240407/pavodok-1938370312.html
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наводнения в россии — 2024, общество, владимир путин, россия, прорыв дамбы в орске
Наводнения в России — 2024, Общество, Владимир Путин, Россия, Прорыв дамбы в Орске
Путин рассказал о работе по минимизации последствий паводка

Путин надеется на слаженную работу ведомств для минимизации последствий паводка

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что слаженная работа ведомств на период паводков в регионах продолжится и что получится минимизировать все риски и последствия.
Президент РФ в четверг провел совещание по ликвидации последствий паводков в режиме видеоконференции.
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"Все налажено, в целом. Надеюсь, что такая слаженная работа будет продолжена и мы минимизируем все риски и последствия", - сказал Путин.
Он отметил, что в том числе, помимо остальных ведомств работает Минздрав и местные медики в регионах.
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Наводнения в России — 2024ОбществоВладимир ПутинРоссияПрорыв дамбы в Орске
 
 
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