https://ria.ru/20240411/putin-1939408175.html
Путин рассказал о работе по минимизации последствий паводка
Путин рассказал о работе по минимизации последствий паводка - РИА Новости, 11.04.2024
Путин рассказал о работе по минимизации последствий паводка
Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что слаженная работа ведомств на период паводков в регионах продолжится и что получится минимизировать все риски и... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T17:05
2024-04-11T17:05
2024-04-11T17:09
наводнения в россии — 2024
общество
владимир путин
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что слаженная работа ведомств на период паводков в регионах продолжится и что получится минимизировать все риски и последствия.Президент РФ в четверг провел совещание по ликвидации последствий паводков в режиме видеоконференции."Все налажено, в целом. Надеюсь, что такая слаженная работа будет продолжена и мы минимизируем все риски и последствия", - сказал Путин.Он отметил, что в том числе, помимо остальных ведомств работает Минздрав и местные медики в регионах.
https://ria.ru/20240407/pavodok-1938370312.html
https://ria.ru/20240411/orsk-1939390720.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наводнения в россии — 2024, общество, владимир путин, россия, прорыв дамбы в орске
Наводнения в России — 2024, Общество, Владимир Путин, Россия, Прорыв дамбы в Орске
Путин рассказал о работе по минимизации последствий паводка
Путин надеется на слаженную работу ведомств для минимизации последствий паводка
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что слаженная работа ведомств на период паводков в регионах продолжится и что получится минимизировать все риски и последствия.
Президент РФ в четверг провел совещание по ликвидации последствий паводков в режиме видеоконференции.
"Все налажено, в целом. Надеюсь, что такая слаженная работа будет продолжена и мы минимизируем все риски и последствия", - сказал Путин.
Он отметил, что в том числе, помимо остальных ведомств работает Минздрав и местные медики в регионах.