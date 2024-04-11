https://ria.ru/20240411/putin-1939408175.html

Путин рассказал о работе по минимизации последствий паводка

Путин рассказал о работе по минимизации последствий паводка - РИА Новости, 11.04.2024

Путин рассказал о работе по минимизации последствий паводка

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что слаженная работа ведомств на период паводков в регионах продолжится и что получится минимизировать все риски и... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T17:05

2024-04-11T17:05

2024-04-11T17:09

наводнения в россии — 2024

общество

владимир путин

россия

прорыв дамбы в орске

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что слаженная работа ведомств на период паводков в регионах продолжится и что получится минимизировать все риски и последствия.Президент РФ в четверг провел совещание по ликвидации последствий паводков в режиме видеоконференции."Все налажено, в целом. Надеюсь, что такая слаженная работа будет продолжена и мы минимизируем все риски и последствия", - сказал Путин.Он отметил, что в том числе, помимо остальных ведомств работает Минздрав и местные медики в регионах.

https://ria.ru/20240407/pavodok-1938370312.html

https://ria.ru/20240411/orsk-1939390720.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

наводнения в россии — 2024, общество, владимир путин, россия, прорыв дамбы в орске