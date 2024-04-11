https://ria.ru/20240411/putin-1939337288.html
Путин держит на контроле ситуацию с паводками, сообщил Песков
Путин держит на контроле ситуацию с паводками, сообщил Песков - РИА Новости, 11.04.2024
Путин держит на контроле ситуацию с паводками, сообщил Песков
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ситуация с паводками продолжает оставаться в центре внимания президента РФ Владимира Путина. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T13:25
2024-04-11T13:25
2024-04-11T13:25
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ситуация с паводками продолжает оставаться в центре внимания президента РФ Владимира Путина. "Ситуация с паводками продолжает оставаться в центре внимания президента", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240406/pavodok-1938309029.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, наводнения в россии — 2024
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Наводнения в России — 2024
Путин держит на контроле ситуацию с паводками, сообщил Песков
Песков: ситуация с паводками продолжает останется в центре внимания Путина