https://ria.ru/20240411/putin-1939337288.html

Путин держит на контроле ситуацию с паводками, сообщил Песков

Путин держит на контроле ситуацию с паводками, сообщил Песков - РИА Новости, 11.04.2024

Путин держит на контроле ситуацию с паводками, сообщил Песков

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ситуация с паводками продолжает оставаться в центре внимания президента РФ Владимира Путина. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T13:25

2024-04-11T13:25

2024-04-11T13:25

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ситуация с паводками продолжает оставаться в центре внимания президента РФ Владимира Путина. "Ситуация с паводками продолжает оставаться в центре внимания президента", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240406/pavodok-1938309029.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, наводнения в россии — 2024