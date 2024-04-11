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Путин держит на контроле ситуацию с паводками, сообщил Песков - РИА Новости, 11.04.2024
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13:25 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/putin-1939337288.html
Путин держит на контроле ситуацию с паводками, сообщил Песков
Путин держит на контроле ситуацию с паводками, сообщил Песков - РИА Новости, 11.04.2024
Путин держит на контроле ситуацию с паводками, сообщил Песков
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ситуация с паводками продолжает оставаться в центре внимания президента РФ Владимира Путина. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T13:25
2024-04-11T13:25
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ситуация с паводками продолжает оставаться в центре внимания президента РФ Владимира Путина. "Ситуация с паводками продолжает оставаться в центре внимания президента", - сказал Песков журналистам.
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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, наводнения в россии — 2024
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Наводнения в России — 2024
Путин держит на контроле ситуацию с паводками, сообщил Песков

Песков: ситуация с паводками продолжает останется в центре внимания Путина

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ситуация с паводками продолжает оставаться в центре внимания президента РФ Владимира Путина.
"Ситуация с паводками продолжает оставаться в центре внимания президента", - сказал Песков журналистам.
Затопленный Орск с высоты птичьего полета - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
Оренбургский губернатор назвал паводок 2024 года самым мощным в истории
6 апреля, 21:15
 
ПолитикаРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинНаводнения в России — 2024
 
 
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