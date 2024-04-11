https://ria.ru/20240411/propazha-1939233909.html

На Чукотке пропали девочка и спасшие ее после ЧП оленеводы

На Чукотке пропали девочка и спасшие ее после ЧП оленеводы - РИА Новости, 11.04.2024

На Чукотке пропали девочка и спасшие ее после ЧП оленеводы

Девочка, которую спасли накануне оленеводы после того, как она с родителями провалилась под лед на снегоходе на Чукотке, пропала вместе со своими спасителями,... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T03:26

2024-04-11T03:26

2024-04-11T10:46

происшествия

чукотка

эгвекинот

россия

владислав кузнецов

возрождение

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 11 апр - РИА Новости. Девочка, которую спасли накануне оленеводы после того, как она с родителями провалилась под лед на снегоходе на Чукотке, пропала вместе со своими спасителями, их ищут свыше двадцати человек, сообщил губернатор региона Владислав Кузнецов. Накануне он сообщил, что в Единую диспетчерскую службу позвонила девочка, которая рассказала, что под лед провалился снегоход, на котором она ехала с родителями. Они направлялись из поселка Эгвекинот в село Конергино. Девочку на льду Залива Креста нашли оленеводы. О ее родителях информации пока нет. "Ребенка вчера в 17.28 (08.28 мск) обнаружили двое оленеводов, которые после этого должны были направиться на перевалочную базу оленеводческой бригады "Возрождение". После этого связь с ними пропала. С двух сторон - из Конергино и перевалочной базы на поиски двинулись поисковики на вездеходах и снегоходах", - написал Кузнецов в своем Telegram-канале. Он отметил, что поиски продолжались всю ночь, обследованы балки, в которых могли укрыться люди. Работы осложняются плохой видимостью и сильным ветром, в месте поисков - тонкий лед. Как сообщает региональный ГУ МЧС РФ, на поиски вылетела группа из семи человек на вертолете МИ-8. Также работает наземная группа из тридцати одного человека.

https://ria.ru/20240304/sobaka-1930971894.html

https://ria.ru/20240102/led-1919517487.html

чукотка

эгвекинот

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, чукотка, эгвекинот, россия, владислав кузнецов, возрождение, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш