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На Чукотке пропали девочка и спасшие ее после ЧП оленеводы
На Чукотке пропали девочка и спасшие ее после ЧП оленеводы - РИА Новости, 11.04.2024
На Чукотке пропали девочка и спасшие ее после ЧП оленеводы
Девочка, которую спасли накануне оленеводы после того, как она с родителями провалилась под лед на снегоходе на Чукотке, пропала вместе со своими спасителями,... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T03:26
2024-04-11T03:26
2024-04-11T10:46
происшествия
чукотка
эгвекинот
россия
владислав кузнецов
возрождение
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
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ВЛАДИВОСТОК, 11 апр - РИА Новости. Девочка, которую спасли накануне оленеводы после того, как она с родителями провалилась под лед на снегоходе на Чукотке, пропала вместе со своими спасителями, их ищут свыше двадцати человек, сообщил губернатор региона Владислав Кузнецов. Накануне он сообщил, что в Единую диспетчерскую службу позвонила девочка, которая рассказала, что под лед провалился снегоход, на котором она ехала с родителями. Они направлялись из поселка Эгвекинот в село Конергино. Девочку на льду Залива Креста нашли оленеводы. О ее родителях информации пока нет. "Ребенка вчера в 17.28 (08.28 мск) обнаружили двое оленеводов, которые после этого должны были направиться на перевалочную базу оленеводческой бригады "Возрождение". После этого связь с ними пропала. С двух сторон - из Конергино и перевалочной базы на поиски двинулись поисковики на вездеходах и снегоходах", - написал Кузнецов в своем Telegram-канале. Он отметил, что поиски продолжались всю ночь, обследованы балки, в которых могли укрыться люди. Работы осложняются плохой видимостью и сильным ветром, в месте поисков - тонкий лед. Как сообщает региональный ГУ МЧС РФ, на поиски вылетела группа из семи человек на вертолете МИ-8. Также работает наземная группа из тридцати одного человека.
https://ria.ru/20240304/sobaka-1930971894.html
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происшествия, чукотка, эгвекинот, россия, владислав кузнецов, возрождение, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш
Происшествия, Чукотка, Эгвекинот, Россия, Владислав Кузнецов, Возрождение, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ
На Чукотке пропали девочка и спасшие ее после ЧП оленеводы
Девочка, которую спасли оленеводы после ЧП на Камчатке, пропала вместе с ними