https://ria.ru/20240411/prognoz-1939432484.html
Всемирный банк улучшил прогноз для российской экономики
Всемирный банк улучшил прогноз для российской экономики - РИА Новости, 11.04.2024
Всемирный банк улучшил прогноз для российской экономики
Всемирный банк улучшил прогноз для экономики России, следует из отчета финансовой организации. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T18:36
2024-04-11T18:36
2024-04-11T18:36
экономика
россия
всемирный банк
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ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Всемирный банк улучшил прогноз для экономики России, следует из отчета финансовой организации. В отчете говорится, что в 2024 году для России прогнозируется рост ВВП в 2,2%, в 2025 году - 1,1%. Как указывает Всемирный банк, этот показатель улучшился по сравнению с выпущенным в январе прогнозом на 0,9 и 0,2 процентных пункта для 2024 и 2025 годов соответственно.
https://ria.ru/20230923/ekonomika-1898081622.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, всемирный банк
Экономика, Россия, Всемирный банк
Всемирный банк улучшил прогноз для российской экономики
Всемирный банк: в 2024 году рост ВВП в России составит 2,2%, в 2025 году — 1,1%.