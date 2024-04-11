https://ria.ru/20240411/prognoz-1939432484.html

Всемирный банк улучшил прогноз для российской экономики

Всемирный банк улучшил прогноз для российской экономики - РИА Новости, 11.04.2024

Всемирный банк улучшил прогноз для российской экономики

Всемирный банк улучшил прогноз для экономики России, следует из отчета финансовой организации. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T18:36

2024-04-11T18:36

2024-04-11T18:36

экономика

россия

всемирный банк

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ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Всемирный банк улучшил прогноз для экономики России, следует из отчета финансовой организации. В отчете говорится, что в 2024 году для России прогнозируется рост ВВП в 2,2%, в 2025 году - 1,1%. Как указывает Всемирный банк, этот показатель улучшился по сравнению с выпущенным в январе прогнозом на 0,9 и 0,2 процентных пункта для 2024 и 2025 годов соответственно.

https://ria.ru/20230923/ekonomika-1898081622.html

россия

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, всемирный банк