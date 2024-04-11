https://ria.ru/20240411/proekty-1939204157.html

Ефимов: операторы реализуют восемь проектов КРТ на юго-востоке Москвы

Ефимов: операторы реализуют восемь проектов КРТ на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 11.04.2024

Ефимов: операторы реализуют восемь проектов КРТ на юго-востоке Москвы

На 8 территориях в ЮВАО проведут редевелопмент, этим займутся операторы, которые назначены городскими властями, заявил заместитель мэра столицы по вопросам... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T09:05

2024-04-11T09:05

2024-04-11T09:08

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. На 8 территориях в ЮВАО проведут редевелопмент, этим займутся операторы, которые назначены городскими властями, заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Город определил операторов для реализации восьми проектов комплексного развития территорий общей площадью более 100 гектаров на юго-востоке столицы. Здесь возведут свыше 2,6 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе жилье по программе реновации, общественно-деловые и промышленные объекты. Вложения в редевелопмент территорий составят 900 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект для города после реализации проектов – 65 миллиардов рублей", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Он добавил, что в результате реализации работ на обозначенных территориях появится свыше 31 тыс. новых рабочих мест.Отмечается, что участки, где проведут КРТ, располагаются в Печатниках, Рязанском районе, Лефортово, Южнопортовом и Кузьминках.В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что в ЮВАО операторами комплексного развития территорий будет возведено свыше 1,4 млн кв. м общественно-деловых и промышленных объектов. А на участках появится более 1,2 млн кв. м жилой застройки, из которой около 260 тыс. кв. м будет предназначено для переселения в рамках городской программы реновации жилищного фонда, а также для прочих нужд столицы. Он добавил, что также на этой территории возведут гостиничный комплекс, спортцентр с бассейном и универсальным игровым залом, а также 5 детсадов для порядка тысячи воспитанников, 3 школы для 2 тысяч ребят и прочие важные для жителей объекты.Столичный градоначальник Сергей Собянин ранее заявил, что московские операторы приступили к реализации 43 проектов КРТ.В рамках реализации программы комплексного развития территорий в Москве создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков проектируется комфортное жилье, дороги, вся необходимая инфраструктура. На сегодняшний день в мегаполисе на разных стадиях реализации находится 228 проектов комплексного развития территорий общей площадью порядка 2,7 тыс. га. Проработка проектов ведется по поручению мэра города Сергея Собянина.Ранее Ефимов сообщал, что городские власти назначили оператора, который займется реорганизацией участков земли в ЮВАО в рамках программы комплексного развития территорий.

https://ria.ru/20240403/redevelopment-1937419363.html

https://ria.ru/20240329/dogovor-1936467708.html

москва

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, владимир ефимов (правительство москвы)