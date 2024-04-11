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Путин согласился вернуться к проекту стамбульского договора

Путин согласился вернуться к проекту стамбульского договора - РИА Новости, 12.04.2024

Путин согласился вернуться к проекту стамбульского договора

Президент РФ Владимир Путин согласился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который предложил вернуться к проекту стамбульского договора с Киевом. РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-11T21:50

2024-04-11T21:50

2024-04-12T01:57

белоруссия

россия

киев

владимир путин

александр лукашенко

украина

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин согласился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который предложил вернуться к проекту стамбульского договора с Киевом. "Достать тот документ, который вы когда-то мне показали и передали, положить на стол и двигаться по нему", - предложил Лукашенко. "Да, и с ним работать", - сказал Путин.Глава государства в четверг проводит встречу с Лукашенко. Президент Белоруссии на встрече сказал, что думает, что российские инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине найдут отклик у военных. Лукашенко добавил, что в договоре "разумные" позиции, "приемлемые для Украина", и напомнил, что Украина с ними согласилась."Они же согласились, конечно", - ответил Путин.

https://ria.ru/20240411/lukashenko-1939464688.html

https://ria.ru/20240411/mir-1939467649.html

белоруссия

россия

киев

украина

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белоруссия, россия, киев, владимир путин, александр лукашенко, украина