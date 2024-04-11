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Путин согласился вернуться к проекту стамбульского договора
Путин согласился вернуться к проекту стамбульского договора - РИА Новости, 12.04.2024
Путин согласился вернуться к проекту стамбульского договора
Президент РФ Владимир Путин согласился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который предложил вернуться к проекту стамбульского договора с Киевом. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-11T21:50
2024-04-11T21:50
2024-04-12T01:57
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин согласился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который предложил вернуться к проекту стамбульского договора с Киевом. "Достать тот документ, который вы когда-то мне показали и передали, положить на стол и двигаться по нему", - предложил Лукашенко. "Да, и с ним работать", - сказал Путин.Глава государства в четверг проводит встречу с Лукашенко. Президент Белоруссии на встрече сказал, что думает, что российские инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине найдут отклик у военных. Лукашенко добавил, что в договоре "разумные" позиции, "приемлемые для Украина", и напомнил, что Украина с ними согласилась."Они же согласились, конечно", - ответил Путин.
https://ria.ru/20240411/lukashenko-1939464688.html
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белоруссия, россия, киев, владимир путин, александр лукашенко, украина
Белоруссия, Россия, Киев, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Украина
Путин согласился вернуться к проекту стамбульского договора
Путин поддержал предложение Лукашенко по стамбульскому договору с Киевом
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин согласился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который предложил вернуться к проекту стамбульского договора с Киевом.
"Достать тот документ, который вы когда-то мне показали и передали, положить на стол и двигаться по нему", - предложил Лукашенко.
"Да, и с ним работать", - сказал Путин.
Глава государства в четверг проводит встречу с Лукашенко. Президент Белоруссии на встрече сказал, что думает, что российские инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине
найдут отклик у военных.
Лукашенко добавил, что в договоре "разумные" позиции, "приемлемые для Украина", и напомнил, что Украина с ними согласилась.
"Они же согласились, конечно", - ответил Путин.