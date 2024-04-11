Рейтинг@Mail.ru
Путин согласился вернуться к проекту стамбульского договора - РИА Новости, 12.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:50 11.04.2024 (обновлено: 01:57 12.04.2024)
https://ria.ru/20240411/proekt-1939465838.html
Путин согласился вернуться к проекту стамбульского договора
Путин согласился вернуться к проекту стамбульского договора - РИА Новости, 12.04.2024
Путин согласился вернуться к проекту стамбульского договора
Президент РФ Владимир Путин согласился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который предложил вернуться к проекту стамбульского договора с Киевом. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-11T21:50
2024-04-12T01:57
белоруссия
россия
киев
владимир путин
александр лукашенко
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1c/1924013892_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bfdc54df698d082ccd3b42591624980e.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин согласился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который предложил вернуться к проекту стамбульского договора с Киевом. "Достать тот документ, который вы когда-то мне показали и передали, положить на стол и двигаться по нему", - предложил Лукашенко. "Да, и с ним работать", - сказал Путин.Глава государства в четверг проводит встречу с Лукашенко. Президент Белоруссии на встрече сказал, что думает, что российские инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине найдут отклик у военных. Лукашенко добавил, что в договоре "разумные" позиции, "приемлемые для Украина", и напомнил, что Украина с ними согласилась."Они же согласились, конечно", - ответил Путин.
https://ria.ru/20240411/lukashenko-1939464688.html
https://ria.ru/20240411/mir-1939467649.html
белоруссия
россия
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1c/1924013892_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_2dcfffa7d926209f60879ff024e8d464.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, россия, киев, владимир путин, александр лукашенко, украина
Белоруссия, Россия, Киев, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Украина
Путин согласился вернуться к проекту стамбульского договора

Путин поддержал предложение Лукашенко по стамбульскому договору с Киевом

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин согласился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который предложил вернуться к проекту стамбульского договора с Киевом.
"Достать тот документ, который вы когда-то мне показали и передали, положить на стол и двигаться по нему", - предложил Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
Киев провоцирует Москву на удары по объектам энергетики, считает Лукашенко
Вчера, 21:43
"Да, и с ним работать", - сказал Путин.
Глава государства в четверг проводит встречу с Лукашенко. Президент Белоруссии на встрече сказал, что думает, что российские инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине найдут отклик у военных.
Лукашенко добавил, что в договоре "разумные" позиции, "приемлемые для Украина", и напомнил, что Украина с ними согласилась.
"Они же согласились, конечно", - ответил Путин.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
Сегодня есть все, чтобы договариваться о мире на Украине, заявил Лукашенко
Вчера, 22:03
 
БелоруссияРоссияКиевВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала