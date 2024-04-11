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В Приморье откачивают оставшееся топливо из опрокинувшегося бензовоза - РИА Новости, 11.04.2024
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09:39 11.04.2024 (обновлено: 10:34 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/primore-1939259106.html
В Приморье откачивают оставшееся топливо из опрокинувшегося бензовоза
В Приморье откачивают оставшееся топливо из опрокинувшегося бензовоза - РИА Новости, 11.04.2024
В Приморье откачивают оставшееся топливо из опрокинувшегося бензовоза
Из опрокинувшегося бензовоза, из-за утечки из которого в четверг перекрыли участок федеральной трассы между Владивостоком и Уссурийском, откачивают оставшееся... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T09:39
2024-04-11T10:34
происшествия
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 11 апр – РИА Новости. Из опрокинувшегося бензовоза, из-за утечки из которого в четверг перекрыли участок федеральной трассы между Владивостоком и Уссурийском, откачивают оставшееся топливо, сообщает прокуратура Приморья. В четверг водитель грузового автомобиля Daewoo Prima съехал с автомобильной дороги и опрокинулся в кювет, цистерна прохудилась, и горючее начало выливаться на землю. Участок трассы сейчас перекрыт. "В настоящее время производится откачка топливного груза из поврежденного транспортного средства в другую цистерну компании-владельца груза. Мероприятия проводятся под контролем сотрудников краевой противопожарной службы", - говорится в сообщении надзорного ведомства. Прокуратура поставила на контроль результаты административного расследования по факту произошедшего, а также "уделит отдельное внимание оценке экологических последствий разлива нефтепродуктов и полноты мер, принятых к его ликвидации и возмещению". По информации регионального минГОЧС, в результате разлива нефтепродуктов местным жителям ничего не угрожает, так как их попросту нет, местность не заселена.
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происшествия, владивосток
Происшествия, Владивосток
В Приморье откачивают оставшееся топливо из опрокинувшегося бензовоза

В Приморье откачивают топливо из бензовоза, опрокинувшегося на трассе

ДТП с участием бензовоза на участке автомобильной дороги А-370 "Уссури". 11 апреля 2024
ДТП с участием бензовоза на участке автомобильной дороги А-370 Уссури. 11 апреля 2024
ДТП с участием бензовоза на участке автомобильной дороги А-370 "Уссури". 11 апреля 2024
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ВЛАДИВОСТОК, 11 апр – РИА Новости. Из опрокинувшегося бензовоза, из-за утечки из которого в четверг перекрыли участок федеральной трассы между Владивостоком и Уссурийском, откачивают оставшееся топливо, сообщает прокуратура Приморья.
В четверг водитель грузового автомобиля Daewoo Prima съехал с автомобильной дороги и опрокинулся в кювет, цистерна прохудилась, и горючее начало выливаться на землю. Участок трассы сейчас перекрыт.
«
"В настоящее время производится откачка топливного груза из поврежденного транспортного средства в другую цистерну компании-владельца груза. Мероприятия проводятся под контролем сотрудников краевой противопожарной службы", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
Прокуратура поставила на контроль результаты административного расследования по факту произошедшего, а также "уделит отдельное внимание оценке экологических последствий разлива нефтепродуктов и полноты мер, принятых к его ликвидации и возмещению".
По информации регионального минГОЧС, в результате разлива нефтепродуктов местным жителям ничего не угрожает, так как их попросту нет, местность не заселена.
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
В Ростовской области на трассе М-4 "Дон" опрокинулся бензовоз
3 апреля, 23:27
 
ПроисшествияВладивосток
 
 
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