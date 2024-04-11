https://ria.ru/20240411/primore-1939259106.html

В Приморье откачивают оставшееся топливо из опрокинувшегося бензовоза

В Приморье откачивают оставшееся топливо из опрокинувшегося бензовоза - РИА Новости, 11.04.2024

В Приморье откачивают оставшееся топливо из опрокинувшегося бензовоза

Из опрокинувшегося бензовоза, из-за утечки из которого в четверг перекрыли участок федеральной трассы между Владивостоком и Уссурийском, откачивают оставшееся... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T09:39

2024-04-11T09:39

2024-04-11T10:34

происшествия

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 11 апр – РИА Новости. Из опрокинувшегося бензовоза, из-за утечки из которого в четверг перекрыли участок федеральной трассы между Владивостоком и Уссурийском, откачивают оставшееся топливо, сообщает прокуратура Приморья. В четверг водитель грузового автомобиля Daewoo Prima съехал с автомобильной дороги и опрокинулся в кювет, цистерна прохудилась, и горючее начало выливаться на землю. Участок трассы сейчас перекрыт. "В настоящее время производится откачка топливного груза из поврежденного транспортного средства в другую цистерну компании-владельца груза. Мероприятия проводятся под контролем сотрудников краевой противопожарной службы", - говорится в сообщении надзорного ведомства. Прокуратура поставила на контроль результаты административного расследования по факту произошедшего, а также "уделит отдельное внимание оценке экологических последствий разлива нефтепродуктов и полноты мер, принятых к его ликвидации и возмещению". По информации регионального минГОЧС, в результате разлива нефтепродуктов местным жителям ничего не угрожает, так как их попросту нет, местность не заселена.

https://ria.ru/20240403/dtp-1937720997.html

владивосток

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происшествия, владивосток