https://ria.ru/20240411/prilet-1939261535.html

Подполье рассказало об ударах по украинским энергообъектам и казармам ВСУ

Подполье рассказало об ударах по украинским энергообъектам и казармам ВСУ - РИА Новости, 11.04.2024

Подполье рассказало об ударах по украинским энергообъектам и казармам ВСУ

Российские военные нанесли массированный удар по украинским энергообъектам и местам дислокации ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T09:51

2024-04-11T09:51

2024-04-11T11:13

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Российские военные нанесли массированный удар по украинским энергообъектам и местам дислокации ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Житомирская область, был сильный прилет, на окраине Житомира было слышно, с направлением пока затрудняются ответить. Но говорят, что взрыв был очень мощный", — сказал собеседник агентства.Еще одна атака пришлась по Киевской области рядом с украинской столицей — скорее всего, по Трипольской ТЭС.Также прилет зафиксировали в подконтрольной Киеву части Запорожской области по месту дислокации военных ВСУ. Российский удар поразил формирования, которые украинское командование планировало перебросить под Работино.А в самом Запорожье прилет пришелся по энергетическому объекту украинского олигарха Рината Ахметова."Херсон получил один мощный удар с очень сильным взрывом в районе железнодорожного вокзала. Все оцеплено, ждем подробностей", — добавил Лебедев.️Кроме того, подполье зафиксировало попадание по украинской казарме на окраине Львова, туда отправилось много скорых. ️Во Львовской области под удар попал город Стрый. Известно, что прилетели пять ракет, одна из них в ТЭЦ, а остальные, скорее всего, по местам дислокации военных ВСУ.️В находящиеся в поселке Эсхар в Харьковской области ТЭЦ 2 и ГРЭС 2 попали восемь ракет. Оба энергообъекта сейчас не работают."По другим сообщениям, был повтор в Михайло-Ларино (Николаевская область. — Прим. ред.), где вчера погасили распределительную станцию и Баштанский со Снигиревским районами остались без света. Работа ПВО в основном фиксировалась в районе Кульбакино и НАРП", — отметил Лебедев.️Еще один удар нанесли по городу Бурштын в Ивано-Франковской области, в котором находится ТЭЦ, питающая этот и соседние регионы.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские военные регулярно наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным объектам.Читайте в Дзен: Запад готовится к попытке "принуждения России к миру"Россия решилась на стратегический ход: союзники полностью поддержали. Что теперь делать Западу

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240411/zaporozhskaya_aes-1939167826.html

https://ria.ru/20240330/aerodrom-1936826690.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, житомирская область, украина, сергей лебедев, дмитрий песков, вооруженные силы украины