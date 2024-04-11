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СМИ: китайские импортеры отменили поставки кукурузы с Украины - РИА Новости, 11.04.2024
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23:21 11.04.2024
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СМИ: китайские импортеры отменили поставки кукурузы с Украины
СМИ: китайские импортеры отменили поставки кукурузы с Украины - РИА Новости, 11.04.2024
СМИ: китайские импортеры отменили поставки кукурузы с Украины
Китайские импортеры за прошедшие две недели отменили поставки четырех-пяти ранее заказанных партий кукурузы с Украины, в будущем могут последовать новые отмены, РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T23:21
2024-04-11T23:21
экономика
украина
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Китайские импортеры за прошедшие две недели отменили поставки четырех-пяти ранее заказанных партий кукурузы с Украины, в будущем могут последовать новые отмены, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "По словам источников, знакомых с ситуацией, китайские импортеры не примут четыре-пять партий украинской кукурузы, ранее заказанных для поставки с апреля по июнь. Источники заявили, что отмена произошла в течение прошедших двух недель, и в будущем могут быть отменены новые поставки из этой европейской страны", - передает агентство в четверг. Как отмечается, отмены произошли после того, как китайские таможенники попросили торговцев ограничить поставки зарубежной кукурузы в бондовые зоны, чтобы уменьшить переизбыток предложения на внутреннем рынке и поддержать цены для фермеров перед посевным сезоном. Согласно агентству, торговцы могут привозить кукурузу в бондовые зоны и смешивать ее с другими ингредиентами для получения корма для животных, а затем импортировать ее по более низкой налоговой ставке. Источники агентства указали, что местные власти попросили некоторых торговцев и переработчиков не строить новые предприятия по смешиванию в бондовых зонах и сохранить поставки кукурузы в эти зоны ниже уровня предыдущего года. Источники добавили, что некоторые импортеры уже заказали больше грузов, чем хотелось бы правительству, что привело к отменам.
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экономика, украина
Экономика, Украина
СМИ: китайские импортеры отменили поставки кукурузы с Украины

Блумберг: китайские импортеры отменили несколько партий кукурузы с Украины

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСотрудник демонстрирует семена на складе готовой продукции кукурузокалибровочного завода
Сотрудник демонстрирует семена на складе готовой продукции кукурузокалибровочного завода - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Сотрудник демонстрирует семена на складе готовой продукции кукурузокалибровочного завода. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Китайские импортеры за прошедшие две недели отменили поставки четырех-пяти ранее заказанных партий кукурузы с Украины, в будущем могут последовать новые отмены, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
«
"По словам источников, знакомых с ситуацией, китайские импортеры не примут четыре-пять партий украинской кукурузы, ранее заказанных для поставки с апреля по июнь. Источники заявили, что отмена произошла в течение прошедших двух недель, и в будущем могут быть отменены новые поставки из этой европейской страны", - передает агентство в четверг.
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Как отмечается, отмены произошли после того, как китайские таможенники попросили торговцев ограничить поставки зарубежной кукурузы в бондовые зоны, чтобы уменьшить переизбыток предложения на внутреннем рынке и поддержать цены для фермеров перед посевным сезоном. Согласно агентству, торговцы могут привозить кукурузу в бондовые зоны и смешивать ее с другими ингредиентами для получения корма для животных, а затем импортировать ее по более низкой налоговой ставке.
Источники агентства указали, что местные власти попросили некоторых торговцев и переработчиков не строить новые предприятия по смешиванию в бондовых зонах и сохранить поставки кукурузы в эти зоны ниже уровня предыдущего года. Источники добавили, что некоторые импортеры уже заказали больше грузов, чем хотелось бы правительству, что привело к отменам.
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