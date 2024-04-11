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В Чувашии помощник депутата лишился статуса после избиения женщины
В Чувашии помощник депутата лишился статуса после избиения женщины - РИА Новости, 11.04.2024
В Чувашии помощник депутата лишился статуса после избиения женщины
Помощник депутата госсовета Чувашии Маркел Егоров лишился статуса за то, что ударил и за волосы затащил женщину в свой автомобиль, сообщил РИА Новости депутат... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T11:51
2024-04-11T11:51
2024-04-11T11:59
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 апр - РИА Новости. Помощник депутата госсовета Чувашии Маркел Егоров лишился статуса за то, что ударил и за волосы затащил женщину в свой автомобиль, сообщил РИА Новости депутат от фракции ЛДПР в республиканском парламенте Константин Степанов. Ранее в Telegram-канале "Автоновости Чебоксары. За рулем" было опубликовано снятое очевидцем видео, как водитель Land Cruiser избивает девушку возле автомобиля, а потом за волосы затаскивает ее в машину, садится за руль и уезжает. Видео вызвало большой резонанс. Кроме того, местные СМИ сообщили, что водитель - помощник депутата госсовета Чувашии. "Да, действительно, это был Маркел Егоров… Мне прислали видео, я сразу узнал машину и номер – он на ней приезжал… Сразу же мною было написано заявление об отзыве (статуса помощника)", - сказал Степанов агентству. Он пояснил, что помощник депутата – это общественный статус для людей, которые работают на территориях избирательных округов и ведут первичный прием граждан, не получая за это денег. "Для многих это является первым шажком в публичную деятельность… В итоге это красивое название привело к огромному кликбейту и очень широкой известности", - сказал депутат. Он добавил, что "кому-то показалось бы более правильным действовать сухо, процедурно – дожидаться юридически значимых последствий, когда будет написано заявление потерпевшей и он понесет какую-то административную ответственность, но было принято решение сделать это (лишить Егорова статуса помощника депутата) сразу". На сайте госсовета республики сообщается, что полномочия Маркела Егорова в качестве помощника депутата прекращены 10 апреля 2024 года. В пресс-службе МВД Чувашии РИА Новости сообщили, что полиция в Чебоксарах оперативно разыскала агрессивного водителя внедорожника. "Как установили полицейские, у 37-летнего чебоксарца в автомобиле произошел конфликт с бывшей сожительницей в присутствии их полуторагодовалой дочери. Мужчина вытащил маму девочки из машины, повалил в грязь, затем за волосы силой посадил обратно в салон. По данному факту проводится проверка. Женщина направлена на прохождение судебно-медицинской экспертизы для установления тяжести причиненных ей повреждений", - сообщили агентству в пресс-службе ведомства.
https://ria.ru/20240217/deputat-1927935573.html
https://ria.ru/20240213/matveev-1927112354.html
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происшествия, чебоксары, лдпр
Происшествия, Чебоксары, ЛДПР
В Чувашии помощник депутата лишился статуса после избиения женщины
В Чувашии помощник депутата за волосы затащил женщину в машину и лишился статуса
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 апр - РИА Новости. Помощник депутата госсовета Чувашии Маркел Егоров лишился статуса за то, что ударил и за волосы затащил женщину в свой автомобиль, сообщил РИА Новости депутат от фракции ЛДПР в республиканском парламенте Константин Степанов.
Ранее в Telegram-канале "Автоновости Чебоксары. За рулем" было опубликовано снятое очевидцем видео, как водитель Land Cruiser избивает девушку возле автомобиля, а потом за волосы затаскивает ее в машину, садится за руль и уезжает. Видео вызвало большой резонанс. Кроме того, местные СМИ сообщили, что водитель - помощник депутата госсовета Чувашии.
"Да, действительно, это был Маркел Егоров… Мне прислали видео, я сразу узнал машину и номер – он на ней приезжал… Сразу же мною было написано заявление об отзыве (статуса помощника)", - сказал Степанов агентству.
Он пояснил, что помощник депутата – это общественный статус для людей, которые работают на территориях избирательных округов и ведут первичный прием граждан, не получая за это денег. "Для многих это является первым шажком в публичную деятельность… В итоге это красивое название привело к огромному кликбейту и очень широкой известности", - сказал депутат.
Он добавил, что "кому-то показалось бы более правильным действовать сухо, процедурно – дожидаться юридически значимых последствий, когда будет написано заявление потерпевшей и он понесет какую-то административную ответственность, но было принято решение сделать это (лишить Егорова статуса помощника депутата) сразу".
На сайте госсовета республики сообщается, что полномочия Маркела Егорова в качестве помощника депутата прекращены 10 апреля 2024 года.
В пресс-службе МВД Чувашии РИА Новости сообщили, что полиция в Чебоксарах оперативно разыскала агрессивного водителя внедорожника. "Как установили полицейские, у 37-летнего чебоксарца в автомобиле произошел конфликт с бывшей сожительницей в присутствии их полуторагодовалой дочери. Мужчина вытащил маму девочки из машины, повалил в грязь, затем за волосы силой посадил обратно в салон. По данному факту проводится проверка. Женщина направлена на прохождение судебно-медицинской экспертизы для установления тяжести причиненных ей повреждений", - сообщили агентству в пресс-службе ведомства.