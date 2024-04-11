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Поднятая из-за "активности России" польская авиация вернулась на аэродромы - РИА Новости, 11.04.2024
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09:11 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/polsha-1939254148.html
Поднятая из-за "активности России" польская авиация вернулась на аэродромы
Поднятая из-за "активности России" польская авиация вернулась на аэродромы - РИА Новости, 11.04.2024
Поднятая из-за "активности России" польская авиация вернулась на аэродромы
Польскую и союзную авиацию, поднятую в небо из-за якобы "активности РФ" на Украине, вернули на аэродромы, заявило оперативное командование вооруженных сил... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T09:11
2024-04-11T09:11
в мире
украина
польша
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ВАРШАВА, 11 апр - РИА Новости. Польскую и союзную авиацию, поднятую в небо из-за якобы "активности РФ" на Украине, вернули на аэродромы, заявило оперативное командование вооруженных сил Польши. Ранее командование заявляло, что самолеты Польши и союзных стран были подняты в воздух из-за "интенсивной активности дальней авиации Российской Федерации, связанной с ракетными ударами" якобы по объектам на Украине. Как говорится в сообщении, "в связи со снижением уровня угрозы ракетных ударов российской авиации" "действия военной авиации в польском воздушном пространстве были окончены, а привлекавшиеся силы и средства вернулись к стандартной оперативной деятельности".
https://ria.ru/20240113/polsha-1921139242.html
украина
польша
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в мире, украина, польша
В мире, Украина, Польша
Поднятая из-за "активности России" польская авиация вернулась на аэродромы

Польскую и союзную авиацию, поднятую из-за "активности РФ", вернули на аэродромы

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкИстребители F16 турецких и польских военно-воздушных сил
Истребители F16 турецких и польских военно-воздушных сил - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Истребители F16 турецких и польских военно-воздушных сил. Архивное фото
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ВАРШАВА, 11 апр - РИА Новости. Польскую и союзную авиацию, поднятую в небо из-за якобы "активности РФ" на Украине, вернули на аэродромы, заявило оперативное командование вооруженных сил Польши.
Ранее командование заявляло, что самолеты Польши и союзных стран были подняты в воздух из-за "интенсивной активности дальней авиации Российской Федерации, связанной с ракетными ударами" якобы по объектам на Украине.
Как говорится в сообщении, "в связи со снижением уровня угрозы ракетных ударов российской авиации" "действия военной авиации в польском воздушном пространстве были окончены, а привлекавшиеся силы и средства вернулись к стандартной оперативной деятельности".
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