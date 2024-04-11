https://ria.ru/20240411/polsha-1939254148.html

Поднятая из-за "активности России" польская авиация вернулась на аэродромы

Поднятая из-за "активности России" польская авиация вернулась на аэродромы - РИА Новости, 11.04.2024

Поднятая из-за "активности России" польская авиация вернулась на аэродромы

Польскую и союзную авиацию, поднятую в небо из-за якобы "активности РФ" на Украине, вернули на аэродромы, заявило оперативное командование вооруженных сил... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T09:11

2024-04-11T09:11

2024-04-11T09:11

в мире

украина

польша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156189/52/1561895296_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_b261a85c8726d2dd090e40f1728c278b.jpg

ВАРШАВА, 11 апр - РИА Новости. Польскую и союзную авиацию, поднятую в небо из-за якобы "активности РФ" на Украине, вернули на аэродромы, заявило оперативное командование вооруженных сил Польши. Ранее командование заявляло, что самолеты Польши и союзных стран были подняты в воздух из-за "интенсивной активности дальней авиации Российской Федерации, связанной с ракетными ударами" якобы по объектам на Украине. Как говорится в сообщении, "в связи со снижением уровня угрозы ракетных ударов российской авиации" "действия военной авиации в польском воздушном пространстве были окончены, а привлекавшиеся силы и средства вернулись к стандартной оперативной деятельности".

https://ria.ru/20240113/polsha-1921139242.html

украина

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, польша