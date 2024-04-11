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В Польше заявили, что подняли в небо авиацию из-за "действий России" - РИА Новости, 11.04.2024
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08:09 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/polsha-1939247208.html
В Польше заявили, что подняли в небо авиацию из-за "действий России"
В Польше заявили, что подняли в небо авиацию из-за "действий России" - РИА Новости, 11.04.2024
В Польше заявили, что подняли в небо авиацию из-за "действий России"
Оперативное командование польских ВС заявило в соцсети X, что авиацию Польши и союзных стран подняли в небо над республикой из-за якобы "интенсивных" действий... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T08:09
2024-04-11T08:09
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ВАРШАВА, 11 апр - РИА Новости. Оперативное командование польских ВС заявило в соцсети X, что авиацию Польши и союзных стран подняли в небо над республикой из-за якобы "интенсивных" действий России. "В польском воздушном пространстве действуют польские и союзные воздушные суда, с чем может быть связан повышенный уровень шума, особенно в юго-восточной части страны", - утверждается в сообщении командования. В нем заявляется, что "сегодняшней ночью наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с ракетными ударами" якобы по объектам Украины. Отмечается, что "все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства были запущены, ведется мониторинг ситуации". В последнее время такие сообщения Польша объявляет регулярно. Обычно эти действия совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине.
https://ria.ru/20240329/obstrel-1936607964.html
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в мире, польша, украина, россия
В мире, Польша, Украина, Россия
В Польше заявили, что подняли в небо авиацию из-за "действий России"

ВС Польши утверждают, что из-за "активности России" подняли в небо авиацию

© AP Photo / Alik KepliczПара истребителей F-16 ВВС Польши
Пара истребителей F-16 ВВС Польши - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© AP Photo / Alik Keplicz
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ВАРШАВА, 11 апр - РИА Новости. Оперативное командование польских ВС заявило в соцсети X, что авиацию Польши и союзных стран подняли в небо над республикой из-за якобы "интенсивных" действий России.
"В польском воздушном пространстве действуют польские и союзные воздушные суда, с чем может быть связан повышенный уровень шума, особенно в юго-восточной части страны", - утверждается в сообщении командования.
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В нем заявляется, что "сегодняшней ночью наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с ракетными ударами" якобы по объектам Украины.
Отмечается, что "все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства были запущены, ведется мониторинг ситуации".
В последнее время такие сообщения Польша объявляет регулярно. Обычно эти действия совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине.
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