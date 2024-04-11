https://ria.ru/20240411/polsha-1939247208.html

В Польше заявили, что подняли в небо авиацию из-за "действий России"

В Польше заявили, что подняли в небо авиацию из-за "действий России" - РИА Новости, 11.04.2024

В Польше заявили, что подняли в небо авиацию из-за "действий России"

Оперативное командование польских ВС заявило в соцсети X, что авиацию Польши и союзных стран подняли в небо над республикой из-за якобы "интенсивных" действий... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T08:09

2024-04-11T08:09

2024-04-11T08:09

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ВАРШАВА, 11 апр - РИА Новости. Оперативное командование польских ВС заявило в соцсети X, что авиацию Польши и союзных стран подняли в небо над республикой из-за якобы "интенсивных" действий России. "В польском воздушном пространстве действуют польские и союзные воздушные суда, с чем может быть связан повышенный уровень шума, особенно в юго-восточной части страны", - утверждается в сообщении командования. В нем заявляется, что "сегодняшней ночью наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с ракетными ударами" якобы по объектам Украины. Отмечается, что "все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства были запущены, ведется мониторинг ситуации". В последнее время такие сообщения Польша объявляет регулярно. Обычно эти действия совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине.

https://ria.ru/20240329/obstrel-1936607964.html

https://ria.ru/20240329/polsha-1936522853.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, польша, украина, россия