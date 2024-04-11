https://ria.ru/20240411/pogoda-1939250332.html

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 11.04.2024

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Облачная с прояснениями погода, местами возможны небольшие кратковременные дожди, порывистый ветер и до плюс 18 градусов ожидаются в Москве в четверг, сообщил... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T08:42

2024-04-11T08:42

2024-04-11T11:49

общество

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, местами возможны небольшие кратковременные дожди, порывистый ветер и до плюс 18 градусов ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать малоактивный холодный атмосферный фронт, который пересечет регион с северо-запада на юго-восток. Облачная с прояснениями погода в Москве, местами возможны небольшие кратковременные дожди. Днем в мегаполисе плюс 16 - плюс 18, в Подмосковье от плюс 15 до плюс 20 градусов", - рассказал Леус. По словам синоптика, ветер ожидается северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду, порывистый. Давление будет расти, барометры покажут 751 миллиметр ртутного столба, что немного выше нормы.

https://ria.ru/20240401/pogoda-1937212290.html

москва

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус