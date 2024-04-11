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Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 11.04.2024
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08:42 11.04.2024 (обновлено: 11:49 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/pogoda-1939250332.html
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 11.04.2024
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Облачная с прояснениями погода, местами возможны небольшие кратковременные дожди, порывистый ветер и до плюс 18 градусов ожидаются в Москве в четверг, сообщил... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T08:42
2024-04-11T11:49
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, местами возможны небольшие кратковременные дожди, порывистый ветер и до плюс 18 градусов ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать малоактивный холодный атмосферный фронт, который пересечет регион с северо-запада на юго-восток. Облачная с прояснениями погода в Москве, местами возможны небольшие кратковременные дожди. Днем в мегаполисе плюс 16 - плюс 18, в Подмосковье от плюс 15 до плюс 20 градусов", - рассказал Леус. По словам синоптика, ветер ожидается северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду, порывистый. Давление будет расти, барометры покажут 751 миллиметр ртутного столба, что немного выше нормы.
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москва
московская область (подмосковье)
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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус
Москвичам рассказали о погоде в четверг

В Москве в четверг ожидаются дожди и порывистый ветер

© АГН "Москва" / Мобильный репортерПешеходный аттракцион "Лента Мебиуса" на территории ВДНХ
Пешеходный аттракцион Лента Мебиуса на территории ВДНХ - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Пешеходный аттракцион "Лента Мебиуса" на территории ВДНХ
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, местами возможны небольшие кратковременные дожди, порывистый ветер и до плюс 18 градусов ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице будет формировать малоактивный холодный атмосферный фронт, который пересечет регион с северо-запада на юго-восток. Облачная с прояснениями погода в Москве, местами возможны небольшие кратковременные дожди. Днем в мегаполисе плюс 16 - плюс 18, в Подмосковье от плюс 15 до плюс 20 градусов", - рассказал Леус.
По словам синоптика, ветер ожидается северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду, порывистый. Давление будет расти, барометры покажут 751 миллиметр ртутного столба, что немного выше нормы.
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ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Михаил Леус
 
 
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