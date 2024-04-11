https://ria.ru/20240411/podstantsiya-1939286041.html
Подстанцию "Новогородская" в Орске запустят в пятницу
Подстанцию "Новогородская" в Орске запустят в пятницу - РИА Новости, 11.04.2024
Подстанцию "Новогородская" в Орске запустят в пятницу
Подстанцию "Новогородская" в Орске, отключенную после прорыва дамбы и затопления, запустят в пятницу, сейчас на объекте идут восстановительные работы, сообщил... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T11:22
2024-04-11T11:22
2024-04-11T11:26
орск
происшествия
прорыв дамбы в орске
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Подстанцию "Новогородская" в Орске, отключенную после прорыва дамбы и затопления, запустят в пятницу, сейчас на объекте идут восстановительные работы, сообщил главный инженер Восточного производственного отделения "Оренбургэнерго" Сергей Николаев в эфире телеканала "Россия 24"."Материалами мы обеспечены полностью, к завтрашнему дню подстанцию введем в работу", - сказал Николаев.Аварийно-восстановительные работы ведутся круглосуточно, в три смены, добавил он.
https://ria.ru/20240411/orsk-1939190279.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
орск, происшествия, прорыв дамбы в орске
Орск, Происшествия, Прорыв дамбы в Орске
Подстанцию "Новогородская" в Орске запустят в пятницу
Подстанцию "Новогородская" в Орске, отключенную при паводке, запустят в пятницу