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Подстанцию "Новогородская" в Орске запустят в пятницу - РИА Новости, 11.04.2024
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11:22 11.04.2024 (обновлено: 11:26 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/podstantsiya-1939286041.html
Подстанцию "Новогородская" в Орске запустят в пятницу
Подстанцию "Новогородская" в Орске запустят в пятницу - РИА Новости, 11.04.2024
Подстанцию "Новогородская" в Орске запустят в пятницу
Подстанцию "Новогородская" в Орске, отключенную после прорыва дамбы и затопления, запустят в пятницу, сейчас на объекте идут восстановительные работы, сообщил... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T11:22
2024-04-11T11:26
орск
происшествия
прорыв дамбы в орске
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Подстанцию "Новогородская" в Орске, отключенную после прорыва дамбы и затопления, запустят в пятницу, сейчас на объекте идут восстановительные работы, сообщил главный инженер Восточного производственного отделения "Оренбургэнерго" Сергей Николаев в эфире телеканала "Россия 24"."Материалами мы обеспечены полностью, к завтрашнему дню подстанцию введем в работу", - сказал Николаев.Аварийно-восстановительные работы ведутся круглосуточно, в три смены, добавил он.
https://ria.ru/20240411/orsk-1939190279.html
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орск, происшествия, прорыв дамбы в орске
Орск, Происшествия, Прорыв дамбы в Орске
Подстанцию "Новогородская" в Орске запустят в пятницу

Подстанцию "Новогородская" в Орске, отключенную при паводке, запустят в пятницу

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПоследствия прорыва дамбы в Орске
Последствия прорыва дамбы в Орске - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Последствия прорыва дамбы в Орске
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Подстанцию "Новогородская" в Орске, отключенную после прорыва дамбы и затопления, запустят в пятницу, сейчас на объекте идут восстановительные работы, сообщил главный инженер Восточного производственного отделения "Оренбургэнерго" Сергей Николаев в эфире телеканала "Россия 24".
"Материалами мы обеспечены полностью, к завтрашнему дню подстанцию введем в работу", - сказал Николаев.
Аварийно-восстановительные работы ведутся круглосуточно, в три смены, добавил он.
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