https://ria.ru/20240411/podstantsiya-1939286041.html

Подстанцию "Новогородская" в Орске запустят в пятницу

Подстанцию "Новогородская" в Орске запустят в пятницу - РИА Новости, 11.04.2024

Подстанцию "Новогородская" в Орске запустят в пятницу

Подстанцию "Новогородская" в Орске, отключенную после прорыва дамбы и затопления, запустят в пятницу, сейчас на объекте идут восстановительные работы, сообщил... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T11:22

2024-04-11T11:22

2024-04-11T11:26

орск

происшествия

прорыв дамбы в орске

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Подстанцию "Новогородская" в Орске, отключенную после прорыва дамбы и затопления, запустят в пятницу, сейчас на объекте идут восстановительные работы, сообщил главный инженер Восточного производственного отделения "Оренбургэнерго" Сергей Николаев в эфире телеканала "Россия 24"."Материалами мы обеспечены полностью, к завтрашнему дню подстанцию введем в работу", - сказал Николаев.Аварийно-восстановительные работы ведутся круглосуточно, в три смены, добавил он.

https://ria.ru/20240411/orsk-1939190279.html

орск

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

орск, происшествия, прорыв дамбы в орске