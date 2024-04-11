В подполье сообщили об ударе по казарме на окраине Львова
Подполье: предварительно, по казарме на окраине Львова был нанесен удар
© РИА Новости | Перейти в медиабанкСамолет Су-25 "Грач", задействованный в специальной военной операции на Украине
Самолет Су-25 "Грач", задействованный в специальной военной операции на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Предварительно, по казарме на окраине Львова на Украине нанесен удар, туда направилось много "скорых" и МЧС, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Львов принял ракету. По пока непроверенным данным, в казарму ближе к южной окраине города. После взрыва туда направилось много "скорых" и МЧС", - сказал собеседник агентства.
"Во Львовской области под удар попал город Стрый. Известно, что прилетело пять ракет, одна из них в местную ТЭЦ, остальные, видимо, по скоплениям бандеровцев", - сообщил Лебедев, отметив, что ракеты шли на цели последовательно в четыре волны.
Воздушная тревога в четверг звучала на всей территории Украины с 4.42 мск, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги был отменен ближе к 7.00 мск.
По информации украинского издания "Бабель", во время тревоги были поражены цели в Харькове, Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областях. Компания "Укрэнерго" сообщила о повреждении своих объектов в четырех областях Украины и на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о серьезных повреждениях двух своих ТЭЦ.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется регулярно, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.