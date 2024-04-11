https://ria.ru/20240411/podpole-1939260569.html

В подполье сообщили об ударе по казарме на окраине Львова

В подполье сообщили об ударе по казарме на окраине Львова - РИА Новости, 11.04.2024

В подполье сообщили об ударе по казарме на окраине Львова

Предварительно, по казарме на окраине Львова на Украине нанесен удар, туда направилось много "скорых" и МЧС, заявил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T09:46

2024-04-11T09:46

2024-04-11T10:12

специальная военная операция на украине

безопасность

львов

сергей лебедев

украина

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

укрэнерго

дтэк

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Предварительно, по казарме на окраине Львова на Украине нанесен удар, туда направилось много "скорых" и МЧС, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Львов принял ракету. По пока непроверенным данным, в казарму ближе к южной окраине города. После взрыва туда направилось много "скорых" и МЧС", - сказал собеседник агентства."Во Львовской области под удар попал город Стрый. Известно, что прилетело пять ракет, одна из них в местную ТЭЦ, остальные, видимо, по скоплениям бандеровцев", - сообщил Лебедев, отметив, что ракеты шли на цели последовательно в четыре волны.Воздушная тревога в четверг звучала на всей территории Украины с 4.42 мск, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги был отменен ближе к 7.00 мск.По информации украинского издания "Бабель", во время тревоги были поражены цели в Харькове, Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областях. Компания "Укрэнерго" сообщила о повреждении своих объектов в четырех областях Украины и на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о серьезных повреждениях двух своих ТЭЦ.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется регулярно, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240411/kharkov-1939243404.html

https://ria.ru/20240411/spetsoperatsiya-1939256413.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, львов, сергей лебедев, украина, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), укрэнерго, дтэк, дмитрий песков, россия