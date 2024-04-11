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В подполье сообщили об ударе по казарме на окраине Львова - РИА Новости, 11.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:46 11.04.2024 (обновлено: 10:12 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/podpole-1939260569.html
В подполье сообщили об ударе по казарме на окраине Львова
В подполье сообщили об ударе по казарме на окраине Львова - РИА Новости, 11.04.2024
В подполье сообщили об ударе по казарме на окраине Львова
Предварительно, по казарме на окраине Львова на Украине нанесен удар, туда направилось много "скорых" и МЧС, заявил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T09:46
2024-04-11T10:12
специальная военная операция на украине
безопасность
львов
сергей лебедев
украина
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
укрэнерго
дтэк
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Предварительно, по казарме на окраине Львова на Украине нанесен удар, туда направилось много "скорых" и МЧС, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Львов принял ракету. По пока непроверенным данным, в казарму ближе к южной окраине города. После взрыва туда направилось много "скорых" и МЧС", - сказал собеседник агентства."Во Львовской области под удар попал город Стрый. Известно, что прилетело пять ракет, одна из них в местную ТЭЦ, остальные, видимо, по скоплениям бандеровцев", - сообщил Лебедев, отметив, что ракеты шли на цели последовательно в четыре волны.Воздушная тревога в четверг звучала на всей территории Украины с 4.42 мск, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги был отменен ближе к 7.00 мск.По информации украинского издания "Бабель", во время тревоги были поражены цели в Харькове, Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областях. Компания "Укрэнерго" сообщила о повреждении своих объектов в четырех областях Украины и на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о серьезных повреждениях двух своих ТЭЦ.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется регулярно, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240411/kharkov-1939243404.html
https://ria.ru/20240411/spetsoperatsiya-1939256413.html
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безопасность, львов, сергей лебедев, украина, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), укрэнерго, дтэк, дмитрий песков, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Львов, Сергей Лебедев, Украина, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Укрэнерго, ДТЭК, Дмитрий Песков, Россия
В подполье сообщили об ударе по казарме на окраине Львова

Подполье: предварительно, по казарме на окраине Львова был нанесен удар

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСамолет Су-25 "Грач", задействованный в специальной военной операции на Украине
Самолет Су-25 Грач, задействованный в специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
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Самолет Су-25 "Грач", задействованный в специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Предварительно, по казарме на окраине Львова на Украине нанесен удар, туда направилось много "скорых" и МЧС, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Львов принял ракету. По пока непроверенным данным, в казарму ближе к южной окраине города. После взрыва туда направилось много "скорых" и МЧС", - сказал собеседник агентства.
Массированный удар вооруженных сил России по заводам в Харькове - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
Подполье: ВС России нанесли массированный удар по Харькову
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"Во Львовской области под удар попал город Стрый. Известно, что прилетело пять ракет, одна из них в местную ТЭЦ, остальные, видимо, по скоплениям бандеровцев", - сообщил Лебедев, отметив, что ракеты шли на цели последовательно в четыре волны.
Воздушная тревога в четверг звучала на всей территории Украины с 4.42 мск, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги был отменен ближе к 7.00 мск.
По информации украинского издания "Бабель", во время тревоги были поражены цели в Харькове, Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областях. Компания "Укрэнерго" сообщила о повреждении своих объектов в четырех областях Украины и на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о серьезных повреждениях двух своих ТЭЦ.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется регулярно, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Штурмовики Су-25 наносит удар по подразделениям ВСУ
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЛьвовСергей ЛебедевУкраинаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)УкрэнергоДТЭКДмитрий ПесковРоссия
 
 
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