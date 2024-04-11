https://ria.ru/20240411/podgotovka-1939473857.html

Путин поручил кабмину разработать принципы подготовки новых нацпроектов

Путин поручил кабмину разработать принципы подготовки новых нацпроектов - РИА Новости, 11.04.2024

Путин поручил кабмину разработать принципы подготовки новых нацпроектов

Президент России Владимир Путин поручил правительству к 30 апреля разработать принципы подготовки новых нацпроектов, подходы к определению механизмов их... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T23:24

2024-04-11T23:24

2024-04-11T23:36

владимир путин

россия

михаил мишустин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935315349_0:104:3070:1831_1920x0_80_0_0_ce3b3bc9a7e171ba9f66b999866794b1.jpg

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству к 30 апреля разработать принципы подготовки новых нацпроектов, подходы к определению механизмов их софинансирования, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации: разработать основные принципы подготовки новых национальных проектов, подходы к формированию системы управления этими проектами и определению механизмов их софинансирования с учетом особенностей реализации каждого национального проекта и представить соответствующие материалы в администрацию президента Российской Федерации и комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлениям социально-экономического развития Российской Федерации в целях их рассмотрения на совместном заседании Государственного Совета Российской Федерации и Совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам при участии высших должностных лиц субъектов Российской Федерации", - говорится в поручении.Доклад необходимо представить до 30 апреля 2024 года, ответственный - премьер-министр Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20240411/putin-1939466578.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия, михаил мишустин