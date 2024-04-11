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Путин поручил кабмину разработать принципы подготовки новых нацпроектов
Путин поручил кабмину разработать принципы подготовки новых нацпроектов - РИА Новости, 11.04.2024
Путин поручил кабмину разработать принципы подготовки новых нацпроектов
Президент России Владимир Путин поручил правительству к 30 апреля разработать принципы подготовки новых нацпроектов, подходы к определению механизмов их... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T23:24
2024-04-11T23:24
2024-04-11T23:36
владимир путин
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству к 30 апреля разработать принципы подготовки новых нацпроектов, подходы к определению механизмов их софинансирования, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации: разработать основные принципы подготовки новых национальных проектов, подходы к формированию системы управления этими проектами и определению механизмов их софинансирования с учетом особенностей реализации каждого национального проекта и представить соответствующие материалы в администрацию президента Российской Федерации и комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлениям социально-экономического развития Российской Федерации в целях их рассмотрения на совместном заседании Государственного Совета Российской Федерации и Совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам при участии высших должностных лиц субъектов Российской Федерации", - говорится в поручении.Доклад необходимо представить до 30 апреля 2024 года, ответственный - премьер-министр Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20240411/putin-1939466578.html
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владимир путин, россия, михаил мишустин
Владимир Путин, Россия, Михаил Мишустин
Путин поручил кабмину разработать принципы подготовки новых нацпроектов
Путин поручил к 30 апреля разработать принципы подготовки новых нацпроектов