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В Тверской области увеличили поддержку туристических проектов - РИА Новости, 11.04.2024
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Тверская область
 
12:37 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/podderzhka-1939313175.html
В Тверской области увеличили поддержку туристических проектов
В Тверской области увеличили поддержку туристических проектов - РИА Новости, 11.04.2024
В Тверской области увеличили поддержку туристических проектов
Индивидуальные предприниматели и компании Верхневолжья, занимающиеся созданием и оснащением объектов туристского показа и туристской инфраструктуры, смогут... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T12:37
2024-04-11T12:37
тверская область
игорь руденя
торжокский район
тверь
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Индивидуальные предприниматели и компании Верхневолжья, занимающиеся созданием и оснащением объектов туристского показа и туристской инфраструктуры, смогут получать еще больше поддержки на реализацию своих проектов, сообщает пресс-служба правительства Тверской области. Предельный размер поддержки, оказываемой по этим направлениям, увеличен с 1,5 миллиона рублей до 2 миллионов рублей. Интерес туристов к путешествиям по Тверской области растет с каждым годом. Создать все условия для увеличения турпотока в регион – один из приоритетов, обозначенных губернатором Игорем Руденей, говорится в сообщении. "Наша задача – подготовить в текущем году интересные программы для жителей и гостей Верхневолжья, а также создавать новые объекты показа, продвигать тверские бренды", – цитирует пресс-служба Руденю. Региональная поддержка на создание и оснащение объектов туристского показа и туристской инфраструктуры оказывается индивидуальным предпринимателям и компаниям в Верхневолжье с 2018 года. За прошедшие шесть лет в Тверской области было реализовано 49 проектов по созданию и развитию объектов туристского показа, туристской инфраструктуры на территории Твери, Бежецкого, Вышневолоцкого, Зубцовского, Калининского, Калязинского, Кашинского, Максатихинского, Рамешковского, Ржевского, Старицкого округов, Торжокского района и других муниципалитетов. Действующие меры поддержки напрямую влияют на развитие отрасли. По сравнению с 2016 годом число гостей в регион увеличилось вдвое. В прошлом году регион посетило около 2,8 миллиона туристов, что на 10% превышает показатели 2022 года. В общей сложности за четыре года турпоток в Верхневолжье составил 9,5 миллиона человек. В качестве приоритетных направлений развития индустрии гостеприимства в Тверской области губернатором Игорем Руденей обозначены патриотический, паломнический, круизный и культурно-познавательный виды туризма. Важнейшим событием этого года должно стать празднование 950-летие Торопца.
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торжокский район
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игорь руденя, торжокский район, тверь
Тверская область, Игорь Руденя, Торжокский район, Тверь

В Тверской области увеличили поддержку туристических проектов

© Фото : Пресс-служба правительства Тверской областиВ Тверской области увеличили поддержку туристических проектов
В Тверской области увеличили поддержку туристических проектов - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
В Тверской области увеличили поддержку туристических проектов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Индивидуальные предприниматели и компании Верхневолжья, занимающиеся созданием и оснащением объектов туристского показа и туристской инфраструктуры, смогут получать еще больше поддержки на реализацию своих проектов, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
Предельный размер поддержки, оказываемой по этим направлениям, увеличен с 1,5 миллиона рублей до 2 миллионов рублей.
Интерес туристов к путешествиям по Тверской области растет с каждым годом. Создать все условия для увеличения турпотока в регион – один из приоритетов, обозначенных губернатором Игорем Руденей, говорится в сообщении.
"Наша задача – подготовить в текущем году интересные программы для жителей и гостей Верхневолжья, а также создавать новые объекты показа, продвигать тверские бренды", – цитирует пресс-служба Руденю.
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Региональная поддержка на создание и оснащение объектов туристского показа и туристской инфраструктуры оказывается индивидуальным предпринимателям и компаниям в Верхневолжье с 2018 года. За прошедшие шесть лет в Тверской области было реализовано 49 проектов по созданию и развитию объектов туристского показа, туристской инфраструктуры на территории Твери, Бежецкого, Вышневолоцкого, Зубцовского, Калининского, Калязинского, Кашинского, Максатихинского, Рамешковского, Ржевского, Старицкого округов, Торжокского района и других муниципалитетов.
Действующие меры поддержки напрямую влияют на развитие отрасли. По сравнению с 2016 годом число гостей в регион увеличилось вдвое. В прошлом году регион посетило около 2,8 миллиона туристов, что на 10% превышает показатели 2022 года. В общей сложности за четыре года турпоток в Верхневолжье составил 9,5 миллиона человек.
В качестве приоритетных направлений развития индустрии гостеприимства в Тверской области губернатором Игорем Руденей обозначены патриотический, паломнический, круизный и культурно-познавательный виды туризма. Важнейшим событием этого года должно стать празднование 950-летие Торопца.
 
Тверская областьИгорь РуденяТоржокский районТверь
 
 
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