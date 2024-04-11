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Пленный спецназовец ВСУ считает, что Британия дала десанту старые данные - РИА Новости, 11.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:55 11.04.2024 (обновлено: 13:04 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/plennyy-1939325936.html
Пленный спецназовец ВСУ считает, что Британия дала десанту старые данные
Пленный спецназовец ВСУ считает, что Британия дала десанту старые данные - РИА Новости, 11.04.2024
Пленный спецназовец ВСУ считает, что Британия дала десанту старые данные
Пленный спецназовец ВСУ Евгений Горин считает, что спецслужбы Британии предоставили неактуальную информацию для высадки десанта в Херсонской области, кадры... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T12:55
2024-04-11T13:04
специальная военная операция на украине
великобритания
херсонская область
уилтшир
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
в мире
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Пленный спецназовец ВСУ Евгений Горин считает, что спецслужбы Британии предоставили неактуальную информацию для высадки десанта в Херсонской области, кадры видеосъемки об этом обнародовала ФСБ. "Я могу сделать вывод, что предоставляемая британскими спецслужбами нам информация была неактуальна, либо же нас заранее ввели в заблуждение", - сказал Горин на допросе. Силовики и военные пресекли спланированную спецслужбами Великобритании высадку на Тендровскую косу Херсонской области диверсантов спецназа ВСУ, сообщила ФСБ. В ходе боя десант был уничтожен, а один военный, старший солдат 73-го морского центра сил специальных операций ВСУ Евгений Горин, взят в плен. Как рассказали в спецслужбе, деятельность данного центра курируется подразделением специальной лодочной службы королевской морской пехоты Великобритании (Special Boat Service, SBS), что "свидетельствует о непосредственной вовлеченности Великобритании в конфликт". Так, военнопленный подробно рассказал о прохождении подготовки на базе "5 RIFLES" бронетанкового пехотного батальона, входящего в состав 20-й бригады 3-й "железной" дивизии - "единственной, находящейся в постоянной боевой готовности в Великобритании (Булфорд Кемп, Уилтшир)".
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великобритания
херсонская область
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Попавший в плен украинец Горин о подготовке британскими спецслужбами операции по высадке на Тендровской косе
Попавший в плен украинец Горин рассказал, что на брифингах во время подготовки операции по высадке на Тендровской косе британские спецслужбы могли предоставить неактуальную информацию. Украинцам рассказали, что российские солдаты находятся в районе четвертого-пятого здания на самой косе, там и ожидался огневой контакт. По факту же стрелять по украинскому отряду начали уже на подходе к берегу. Горин говорит, что их "непрофессионально отправили на убой", целей никаких достигнуто не было, а личный состав практически полностью погиб.
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великобритания, херсонская область , уилтшир, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире
Специальная военная операция на Украине, Великобритания, Херсонская область , Уилтшир, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), В мире
Пленный спецназовец ВСУ считает, что Британия дала десанту старые данные

Пленный спецназовец считает, что ВСУ дали старые данные для высадки под Херсоном

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Пленный спецназовец ВСУ Евгений Горин считает, что спецслужбы Британии предоставили неактуальную информацию для высадки десанта в Херсонской области, кадры видеосъемки об этом обнародовала ФСБ.
"Я могу сделать вывод, что предоставляемая британскими спецслужбами нам информация была неактуальна, либо же нас заранее ввели в заблуждение", - сказал Горин на допросе.
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Силовики и военные пресекли спланированную спецслужбами Великобритании высадку на Тендровскую косу Херсонской области диверсантов спецназа ВСУ, сообщила ФСБ. В ходе боя десант был уничтожен, а один военный, старший солдат 73-го морского центра сил специальных операций ВСУ Евгений Горин, взят в плен.
Как рассказали в спецслужбе, деятельность данного центра курируется подразделением специальной лодочной службы королевской морской пехоты Великобритании (Special Boat Service, SBS), что "свидетельствует о непосредственной вовлеченности Великобритании в конфликт".
Так, военнопленный подробно рассказал о прохождении подготовки на базе "5 RIFLES" бронетанкового пехотного батальона, входящего в состав 20-й бригады 3-й "железной" дивизии - "единственной, находящейся в постоянной боевой готовности в Великобритании (Булфорд Кемп, Уилтшир)".
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Специальная военная операция на УкраинеВеликобританияХерсонская областьУилтширВооруженные силы УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)В мире
 
 
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