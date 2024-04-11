https://ria.ru/20240411/plennyy-1939325936.html

Пленный спецназовец ВСУ считает, что Британия дала десанту старые данные

Пленный спецназовец ВСУ считает, что Британия дала десанту старые данные - РИА Новости, 11.04.2024

Пленный спецназовец ВСУ считает, что Британия дала десанту старые данные

Пленный спецназовец ВСУ Евгений Горин считает, что спецслужбы Британии предоставили неактуальную информацию для высадки десанта в Херсонской области, кадры... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T12:55

2024-04-11T12:55

2024-04-11T13:04

специальная военная операция на украине

великобритания

херсонская область

уилтшир

вооруженные силы украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

в мире

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Пленный спецназовец ВСУ Евгений Горин считает, что спецслужбы Британии предоставили неактуальную информацию для высадки десанта в Херсонской области, кадры видеосъемки об этом обнародовала ФСБ. "Я могу сделать вывод, что предоставляемая британскими спецслужбами нам информация была неактуальна, либо же нас заранее ввели в заблуждение", - сказал Горин на допросе. Силовики и военные пресекли спланированную спецслужбами Великобритании высадку на Тендровскую косу Херсонской области диверсантов спецназа ВСУ, сообщила ФСБ. В ходе боя десант был уничтожен, а один военный, старший солдат 73-го морского центра сил специальных операций ВСУ Евгений Горин, взят в плен. Как рассказали в спецслужбе, деятельность данного центра курируется подразделением специальной лодочной службы королевской морской пехоты Великобритании (Special Boat Service, SBS), что "свидетельствует о непосредственной вовлеченности Великобритании в конфликт". Так, военнопленный подробно рассказал о прохождении подготовки на базе "5 RIFLES" бронетанкового пехотного батальона, входящего в состав 20-й бригады 3-й "железной" дивизии - "единственной, находящейся в постоянной боевой готовности в Великобритании (Булфорд Кемп, Уилтшир)".

https://ria.ru/20240411/kemeron-1939234388.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Попавший в плен украинец Горин о подготовке британскими спецслужбами операции по высадке на Тендровской косе Попавший в плен украинец Горин рассказал, что на брифингах во время подготовки операции по высадке на Тендровской косе британские спецслужбы могли предоставить неактуальную информацию. Украинцам рассказали, что российские солдаты находятся в районе четвертого-пятого здания на самой косе, там и ожидался огневой контакт. По факту же стрелять по украинскому отряду начали уже на подходе к берегу. Горин говорит, что их "непрофессионально отправили на убой", целей никаких достигнуто не было, а личный состав практически полностью погиб. 2024-04-11T12:55 true PT1M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

великобритания, херсонская область , уилтшир, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире