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Опрос показал, сколько россиян верит в возможность жизни на других планетах - РИА Новости, 11.04.2024
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12:53 11.04.2024 (обновлено: 12:55 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/planety-1939325272.html
Опрос показал, сколько россиян верит в возможность жизни на других планетах
Опрос показал, сколько россиян верит в возможность жизни на других планетах - РИА Новости, 11.04.2024
Опрос показал, сколько россиян верит в возможность жизни на других планетах
Две трети (66%) россиян считают, что человечество в будущем сможет жить на других планетах, при этом ещё треть убеждены, что различные космические события... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T12:53
2024-04-11T12:55
общество
космос - риа наука
вциом
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Две трети (66%) россиян считают, что человечество в будущем сможет жить на других планетах, при этом ещё треть убеждены, что различные космические события сказываются на их жизни, сообщает ВЦИОМ. Согласно опросу ВЦИОМ, 66% россиян считают, что человечество станет межпланетарным видом в будущем, сомневаются в этом 28%, остальные затруднились с ответом. В 2008 году допускали жизнь на других планетах только 51% россиян, а о нереальности подобного заявляли 35%. Кроме того, ещё треть (35%) опрошенных убеждены, что такие космические события, как образование новых звезд, падение метеоритов и взрывы на Солнце активно влияют на их жизнь. Однако большая часть респондентов (55%) отрицает влияние этих событий на жизнь, а затруднились с ответом 10%. Из тех опрошенных, кто верит в воздействие космических событий на жизнь, большая часть (69%) считают, что это сказывается на их здоровье, при этом влияние на эмоциональное состояние отметили лишь 7% респондентов. То, что космические события влияют на природу, считают 27%, при этом еще 15% не смогли точно сказать, как это сказывается на их жизни. Допускают существование жизни на других планетах 75% россиян, каждый пятый (20%) считает, что такое практически нереально, следует из данных ВЦИОМ. Оставшиеся россияне затруднилось с ответом. Опрос проводился 5 апреля, в нем участвовало 1600 россиян возрастом от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20231113/opros-1909088173.html
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353
60
353
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общество, космос - риа наука, вциом
Общество, Космос - РИА Наука, ВЦИОМ
Опрос показал, сколько россиян верит в возможность жизни на других планетах

ВЦИОМ: 66% россиян уверены, что человечество сможет жить на других планетах

© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийВид на Землю с борта МКС
Вид на Землю с борта МКС - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Две трети (66%) россиян считают, что человечество в будущем сможет жить на других планетах, при этом ещё треть убеждены, что различные космические события сказываются на их жизни, сообщает ВЦИОМ.
Согласно опросу ВЦИОМ, 66% россиян считают, что человечество станет межпланетарным видом в будущем, сомневаются в этом 28%, остальные затруднились с ответом. В 2008 году допускали жизнь на других планетах только 51% россиян, а о нереальности подобного заявляли 35%.
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Кроме того, ещё треть (35%) опрошенных убеждены, что такие космические события, как образование новых звезд, падение метеоритов и взрывы на Солнце активно влияют на их жизнь. Однако большая часть респондентов (55%) отрицает влияние этих событий на жизнь, а затруднились с ответом 10%.
Из тех опрошенных, кто верит в воздействие космических событий на жизнь, большая часть (69%) считают, что это сказывается на их здоровье, при этом влияние на эмоциональное состояние отметили лишь 7% респондентов. То, что космические события влияют на природу, считают 27%, при этом еще 15% не смогли точно сказать, как это сказывается на их жизни.
Допускают существование жизни на других планетах 75% россиян, каждый пятый (20%) считает, что такое практически нереально, следует из данных ВЦИОМ. Оставшиеся россияне затруднилось с ответом.
Опрос проводился 5 апреля, в нем участвовало 1600 россиян возрастом от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке.
Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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