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Путин поручил актуализировать план строительства гражданских судов - РИА Новости, 11.04.2024
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23:54 11.04.2024
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Путин поручил актуализировать план строительства гражданских судов
Путин поручил актуализировать план строительства гражданских судов - РИА Новости, 11.04.2024
Путин поручил актуализировать план строительства гражданских судов
Президент России Владимир Путин поручил кабмину актуализировать план строительства гражданских судов до 2035 года. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T23:54
2024-04-11T23:54
экономика
россия
владимир путин
михаил мишустин
отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину актуализировать план строительства гражданских судов до 2035 года. "Правительству Российской Федерации: представить комплексные предложения по развитию в долгосрочной перспективе отечественного гражданского судостроения, в том числе актуализированный перспективный план строительства гражданских судов на период до 2035 года, подготовленный с учетом платежеспособного спроса на такие суда (с разбивкой по основным видам судов), обратив особое внимание на необходимость строительства судов, предназначенных для осуществления экспортных поставок российской продукции", - говорится в поручении, публикованном на сайте Кремля. Доклад необходимо представить до 15 июня, ответственный - премьер-министр Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20240206/sud-1925659152.html
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экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
Экономика, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Отчет Мишустина о работе правительства в 2023 году
Путин поручил актуализировать план строительства гражданских судов

Путин поручил актуализировать план строительства гражданских судов до 2035 года

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину актуализировать план строительства гражданских судов до 2035 года.
«
"Правительству Российской Федерации: представить комплексные предложения по развитию в долгосрочной перспективе отечественного гражданского судостроения, в том числе актуализированный перспективный план строительства гражданских судов на период до 2035 года, подготовленный с учетом платежеспособного спроса на такие суда (с разбивкой по основным видам судов), обратив особое внимание на необходимость строительства судов, предназначенных для осуществления экспортных поставок российской продукции", - говорится в поручении, публикованном на сайте Кремля.
Доклад необходимо представить до 15 июня, ответственный - премьер-министр Михаил Мишустин.
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинМихаил МишустинОтчет Мишустина о работе правительства в 2023 году
 
 
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