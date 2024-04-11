https://ria.ru/20240411/plan-1939476164.html

Путин поручил актуализировать план строительства гражданских судов

Путин поручил актуализировать план строительства гражданских судов - РИА Новости, 11.04.2024

Путин поручил актуализировать план строительства гражданских судов

Президент России Владимир Путин поручил кабмину актуализировать план строительства гражданских судов до 2035 года. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T23:54

2024-04-11T23:54

2024-04-11T23:54

экономика

россия

владимир путин

михаил мишустин

отчет мишустина о работе правительства в 2023 году

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину актуализировать план строительства гражданских судов до 2035 года. "Правительству Российской Федерации: представить комплексные предложения по развитию в долгосрочной перспективе отечественного гражданского судостроения, в том числе актуализированный перспективный план строительства гражданских судов на период до 2035 года, подготовленный с учетом платежеспособного спроса на такие суда (с разбивкой по основным видам судов), обратив особое внимание на необходимость строительства судов, предназначенных для осуществления экспортных поставок российской продукции", - говорится в поручении, публикованном на сайте Кремля. Доклад необходимо представить до 15 июня, ответственный - премьер-министр Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20240206/sud-1925659152.html

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Наталья Макарова

экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году