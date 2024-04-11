https://ria.ru/20240411/plan-1939406543.html

"Спровоцируют взрыв". СМИ раскрыли зловещий план Киева против России

"Спровоцируют взрыв". СМИ раскрыли зловещий план Киева против России - РИА Новости, 11.04.2024

"Спровоцируют взрыв". СМИ раскрыли зловещий план Киева против России

Украина из-за провалов на фронте может устроить взрыв на Запорожской атомной электростанции, пишет Advance. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T17:00

2024-04-11T17:00

2024-04-11T17:00

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Украина из-за провалов на фронте может устроить взрыв на Запорожской атомной электростанции, пишет Advance."Ядерного оружия у Украины нет, но она может спровоцировать ядерный взрыв на крупнейшей атомной электростанции в Европе — Запорожской АЭС", — говорится в материале.Обозреватель указал, что Киев, будучи проигрывающей стороной в конфликте с Россией, может пойти на очень опасный шаг, который будет иметь катастрофические последствия.В воскресенье пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника на купол шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений нет. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта. В понедельник над станцией был сбит украинский дрон-камикадзе. Он упал на кровлю 6-го энергоблока, угроз нарушения пределов безопасности ЗАЭС не зафиксировано. Во вторник ВСУ атаковали дроном уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

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в мире, украина, европа, россия, вооруженные силы украины, запорожская аэс