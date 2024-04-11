Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Европа боится, что план Трампа для Украины приведет к потере ею земель - РИА Новости, 11.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:14 11.04.2024 (обновлено: 16:25 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/plan-1939396564.html
СМИ: Европа боится, что план Трампа для Украины приведет к потере ею земель
СМИ: Европа боится, что план Трампа для Украины приведет к потере ею земель - РИА Новости, 11.04.2024
СМИ: Европа боится, что план Трампа для Украины приведет к потере ею земель
В Европе обеспокоены возможной потерей Украиной территорий в случае, если будут реализованы намерения экс-президента США Дональда Трампа об организации... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T16:14
2024-04-11T16:25
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
дональд трамп
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0b/1926697796_0:195:3072:1923_1920x0_80_0_0_ebdb5938fe3279f8b46f694cad13a1af.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. В Европе обеспокоены возможной потерей Украиной территорий в случае, если будут реализованы намерения экс-президента США Дональда Трампа об организации переговоров между РФ и Украиной, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. "Европейцы обеспокоены тем, что следование инициативе Трампа может означать, что Украина потеряет часть территории", - говорится в сообщении CNN. По информации телеканала, Трамп будет добиваться соглашения о прекращении боевых действий, он воспользуется военной помощью Украине в качестве рычага, чтобы усадить стороны за стол переговоров. Информация о политических намерениях Трампа была получена источниками в ходе встреч с его сторонниками, которых европейские дипломаты активно добиваются, чтобы выяснить его планы в случае победы на выборах президента США. Ранее Трамп заявил, что, будь он президентом США, закончил бы конфликт на Украине за 24 часа. В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров усомнился, что киевские власти готовы к мирному урегулированию конфликта, в том числе по формуле Трампа. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20240319/putin-1934355031.html
https://ria.ru/20231215/konflikt-1916079803.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0b/1926697796_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1f49f754786ab79064840ba561fd9322.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Сергей Лавров
СМИ: Европа боится, что план Трампа для Украины приведет к потере ею земель

CNN: Европа боится, что Украина может потерять земли при реализации плана Трампа

© AP Photo / Manuel Balce CenetaКандидат в президенты США от республиканской партии Трамп
Кандидат в президенты США от республиканской партии Трамп - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Кандидат в президенты США от республиканской партии Трамп . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. В Европе обеспокоены возможной потерей Украиной территорий в случае, если будут реализованы намерения экс-президента США Дональда Трампа об организации переговоров между РФ и Украиной, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
«
"Европейцы обеспокоены тем, что следование инициативе Трампа может означать, что Украина потеряет часть территории", - говорится в сообщении CNN.
Владимир Путин и Дональд Трамп на полях саммита G20. 28 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Трамп заявил, что с Путиным можно вести переговоры по Украине
19 марта, 23:15
По информации телеканала, Трамп будет добиваться соглашения о прекращении боевых действий, он воспользуется военной помощью Украине в качестве рычага, чтобы усадить стороны за стол переговоров.
Информация о политических намерениях Трампа была получена источниками в ходе встреч с его сторонниками, которых европейские дипломаты активно добиваются, чтобы выяснить его планы в случае победы на выборах президента США.
Ранее Трамп заявил, что, будь он президентом США, закончил бы конфликт на Украине за 24 часа. В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров усомнился, что киевские власти готовы к мирному урегулированию конфликта, в том числе по формуле Трампа.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Дмитрий Песков на совместной прямой линии президента РФ Владимира Путина с гражданами и большой пресс-конференции с журналистами в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
Песков прокомментировал слова Трампа о завершении конфликта на Украине
15 декабря 2023, 17:28
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАДональд ТрампСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала