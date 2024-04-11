https://ria.ru/20240411/plan-1939396564.html

СМИ: Европа боится, что план Трампа для Украины приведет к потере ею земель

СМИ: Европа боится, что план Трампа для Украины приведет к потере ею земель - РИА Новости, 11.04.2024

СМИ: Европа боится, что план Трампа для Украины приведет к потере ею земель

В Европе обеспокоены возможной потерей Украиной территорий в случае, если будут реализованы намерения экс-президента США Дональда Трампа об организации... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T16:14

2024-04-11T16:14

2024-04-11T16:25

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. В Европе обеспокоены возможной потерей Украиной территорий в случае, если будут реализованы намерения экс-президента США Дональда Трампа об организации переговоров между РФ и Украиной, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. "Европейцы обеспокоены тем, что следование инициативе Трампа может означать, что Украина потеряет часть территории", - говорится в сообщении CNN. По информации телеканала, Трамп будет добиваться соглашения о прекращении боевых действий, он воспользуется военной помощью Украине в качестве рычага, чтобы усадить стороны за стол переговоров. Информация о политических намерениях Трампа была получена источниками в ходе встреч с его сторонниками, которых европейские дипломаты активно добиваются, чтобы выяснить его планы в случае победы на выборах президента США. Ранее Трамп заявил, что, будь он президентом США, закончил бы конфликт на Украине за 24 часа. В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров усомнился, что киевские власти готовы к мирному урегулированию конфликта, в том числе по формуле Трампа. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20240319/putin-1934355031.html

https://ria.ru/20231215/konflikt-1916079803.html

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россия

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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, сергей лавров