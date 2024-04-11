СМИ: Европа боится, что план Трампа для Украины приведет к потере ею земель
CNN: Европа боится, что Украина может потерять земли при реализации плана Трампа
© AP Photo / Manuel Balce CenetaКандидат в президенты США от республиканской партии Трамп
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Кандидат в президенты США от республиканской партии Трамп . Архивное фото
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. В Европе обеспокоены возможной потерей Украиной территорий в случае, если будут реализованы намерения экс-президента США Дональда Трампа об организации переговоров между РФ и Украиной, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
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"Европейцы обеспокоены тем, что следование инициативе Трампа может означать, что Украина потеряет часть территории", - говорится в сообщении CNN.
По информации телеканала, Трамп будет добиваться соглашения о прекращении боевых действий, он воспользуется военной помощью Украине в качестве рычага, чтобы усадить стороны за стол переговоров.
Информация о политических намерениях Трампа была получена источниками в ходе встреч с его сторонниками, которых европейские дипломаты активно добиваются, чтобы выяснить его планы в случае победы на выборах президента США.
Ранее Трамп заявил, что, будь он президентом США, закончил бы конфликт на Украине за 24 часа. В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров усомнился, что киевские власти готовы к мирному урегулированию конфликта, в том числе по формуле Трампа.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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