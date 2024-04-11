https://ria.ru/20240411/peskov-1939339052.html

В Кремле прокомментировали заявления МИД Швейцарии по саммиту по Украине

В Кремле прокомментировали заявления МИД Швейцарии по саммиту по Украине - РИА Новости, 11.04.2024

В Кремле прокомментировали заявления МИД Швейцарии по саммиту по Украине

Нельзя не принимать во внимание геополитические изменения при переговорах по украинскому вопросу, это недальновидно, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T13:29

2024-04-11T13:29

2024-04-11T13:29

в мире

украина

дмитрий песков

верховная рада украины

владимир зеленский

россия

киев

давид арахамия

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Нельзя не принимать во внимание геополитические изменения при переговорах по украинскому вопросу, это недальновидно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Швейцария проведет 15-16 июня мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. По информации швейцарской газеты Temps, МИД Швейцарии не исключает, что на конференции в в этом году будет опираться на проект мирного плана, который обсуждался в Стамбуле между Россией и Украиной в 2022 году. "Действительно, был согласован документ. Но за два года - кстати, почти ровно за два года - ситуация изменилась. И геополитическая реальность сильно отличается от того, что было в марте 2022 года. И не принимать это во внимание при любых переговорах было бы недальновидно", - сказал Песков журналистам, комментируя эти сообщения. В конце ноября глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны, после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать". Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20240411/turtsiya-1939264641.html

https://ria.ru/20240410/konferentsiya-1939185841.html

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в мире, украина, дмитрий песков, верховная рада украины, владимир зеленский, россия, киев, давид арахамия