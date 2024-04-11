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Россия призывает страны Ближнего Востока к сдержанности, заявил Песков - РИА Новости, 11.04.2024
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13:24 11.04.2024 (обновлено: 13:33 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/peskov-1939336649.html
Россия призывает страны Ближнего Востока к сдержанности, заявил Песков
Россия призывает страны Ближнего Востока к сдержанности, заявил Песков - РИА Новости, 11.04.2024
Россия призывает страны Ближнего Востока к сдержанности, заявил Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия призывает страны Ближневосточного региона к сдержанности, чтобы не привести к полной... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T13:24
2024-04-11T13:33
россия
ближний восток
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия призывает страны Ближневосточного региона к сдержанности, чтобы не привести к полной дестабилизации обстановки в регионе, которая и так "не блещет" стабильностью и предсказуемостью. "Сейчас же очень важно всем сохранять сдержанность с тем, чтобы не привести к полной дестабилизации обстановки в регионе, которая и так не блещет стабильностью и предсказуемостью", - сказал Песков журналистам. Авиаудар израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске произошел вечером 1 апреля, о чем сообщило минобороны Сирии. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана Хосейна Акбари - последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено.По данным Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них - двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.Иранский МИД заявил, что оставляет за собой право ответить на авиаудар Израиля по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора".
https://ria.ru/20240410/synovya-1939202084.html
https://ria.ru/20240411/iran-1939225122.html
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россия, ближний восток, дмитрий песков
Россия, Ближний Восток, Дмитрий Песков
Россия призывает страны Ближнего Востока к сдержанности, заявил Песков

Песков: Россия призывает к сдержанности, чтобы не было дестабилизации на Востоке

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия призывает страны Ближневосточного региона к сдержанности, чтобы не привести к полной дестабилизации обстановки в регионе, которая и так "не блещет" стабильностью и предсказуемостью.
«
"Сейчас же очень важно всем сохранять сдержанность с тем, чтобы не привести к полной дестабилизации обстановки в регионе, которая и так не блещет стабильностью и предсказуемостью", - сказал Песков журналистам.
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Вчера, 20:26
Авиаудар израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске произошел вечером 1 апреля, о чем сообщило минобороны Сирии. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана Хосейна Акбари - последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено.
По данным Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них - двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
Иранский МИД заявил, что оставляет за собой право ответить на авиаудар Израиля по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора".
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РоссияБлижний ВостокДмитрий Песков
 
 
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