https://ria.ru/20240411/peskov-1939336649.html

Россия призывает страны Ближнего Востока к сдержанности, заявил Песков

Россия призывает страны Ближнего Востока к сдержанности, заявил Песков - РИА Новости, 11.04.2024

Россия призывает страны Ближнего Востока к сдержанности, заявил Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия призывает страны Ближневосточного региона к сдержанности, чтобы не привести к полной... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T13:24

2024-04-11T13:24

2024-04-11T13:33

россия

ближний восток

дмитрий песков

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия призывает страны Ближневосточного региона к сдержанности, чтобы не привести к полной дестабилизации обстановки в регионе, которая и так "не блещет" стабильностью и предсказуемостью. "Сейчас же очень важно всем сохранять сдержанность с тем, чтобы не привести к полной дестабилизации обстановки в регионе, которая и так не блещет стабильностью и предсказуемостью", - сказал Песков журналистам. Авиаудар израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске произошел вечером 1 апреля, о чем сообщило минобороны Сирии. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана Хосейна Акбари - последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено.По данным Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них - двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.Иранский МИД заявил, что оставляет за собой право ответить на авиаудар Израиля по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора".

https://ria.ru/20240410/synovya-1939202084.html

https://ria.ru/20240411/iran-1939225122.html

россия

ближний восток

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россия, ближний восток, дмитрий песков