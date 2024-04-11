https://ria.ru/20240411/peregovory-1939460799.html
Переговоры Путина и Лукашенко. Трансляция
Переговоры Путина и Лукашенко. Трансляция - РИА Новости, 11.04.2024
Переговоры Путина и Лукашенко. Трансляция
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят переговоры в Москве. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T21:23
2024-04-11T21:23
2024-04-11T21:23
белоруссия
россия
владимир путин
александр лукашенко
москва
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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят переговоры в Москве.
белоруссия
россия
москва
РИА Новости
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4.7
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939324825_113:0:1024:683_1920x0_80_0_0_c52f9215f2b08ac13c9877082533605d.jpg
Переговоры Владимира Путина с Александром Лукашенко
Переговоры Владимира Путина с Александром Лукашенко
2024-04-11T21:23
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PT18M15S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, россия, владимир путин, александр лукашенко, москва, видео
Белоруссия, Россия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Москва
Переговоры Путина и Лукашенко. Трансляция
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят переговоры в Москве.
2024-04-11T21:23
true
PT18M15S
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят переговоры в Москве.