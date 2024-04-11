https://ria.ru/20240411/peregovory-1939460799.html

Переговоры Путина и Лукашенко. Трансляция

Переговоры Путина и Лукашенко. Трансляция - РИА Новости, 11.04.2024

Переговоры Путина и Лукашенко. Трансляция

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят переговоры в Москве. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T21:23

2024-04-11T21:23

2024-04-11T21:23

белоруссия

россия

владимир путин

александр лукашенко

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939324825_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_35f59b45a2b66270c37401c7be51828d.jpg

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят переговоры в Москве.

белоруссия

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Переговоры Владимира Путина с Александром Лукашенко Переговоры Владимира Путина с Александром Лукашенко 2024-04-11T21:23 true PT18M15S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

белоруссия, россия, владимир путин, александр лукашенко, москва, видео