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Губернатор оценил эпидемиологическую ситуацию в Оренбургской области

Губернатор оценил эпидемиологическую ситуацию в Оренбургской области - РИА Новости, 11.04.2024

Губернатор оценил эпидемиологическую ситуацию в Оренбургской области

Эпидемиологическая ситуация в Оренбургской области на фоне прохождения паводка спокойная, доложил губернатор Оренбургской области Денис Паслер президенту РФ... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T16:41

2024-04-11T16:41

2024-04-11T16:57

оренбургская область

владимир путин

денис паслер

прорыв дамбы в орске

россия

наводнения в россии — 2024

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УФА, 11 апр – РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация в Оренбургской области на фоне прохождения паводка спокойная, доложил губернатор Оренбургской области Денис Паслер президенту РФ Владимиру Путину."Эпидемиологическая ситуация спокойная, ежедневно мониторим вызовы скорой помощи и поликлиник по поводу кишечной инфекции", - сказал Паслер на совещании в режиме видеоконференции по ликвидации последствий паводков.

оренбургская область

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оренбургская область, владимир путин, денис паслер, прорыв дамбы в орске, россия, наводнения в россии — 2024