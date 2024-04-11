https://ria.ru/20240411/pavodok-1939308313.html

Выплаты пострадавшим от паводка

Выплаты пострадавшим от паводка - РИА Новости, 11.04.2024

Выплаты пострадавшим от паводка

Жители регионов, пострадавшие от паводка весной этого года, смогут рассчитывать на государственную поддержку. Норма действует, если в субъекте РФ был введен... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T12:30

2024-04-11T12:30

2024-04-11T12:30

инфографика

россия

тюменская область

курганская область

оренбургская область

чс

регионы

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Жители регионов, пострадавшие от паводка весной этого года, смогут рассчитывать на государственную поддержку. Норма действует, если в субъекте РФ был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Пока ЧС введен в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях. Заявления уже принимают. Какие выплаты положены и как их получить, смотрите в инфографике Ria.ru.

россия

тюменская область

курганская область

оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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