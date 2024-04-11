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Выплаты пострадавшим от паводка - РИА Новости, 11.04.2024
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12:30 11.04.2024
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Выплаты пострадавшим от паводка
Выплаты пострадавшим от паводка - РИА Новости, 11.04.2024
Выплаты пострадавшим от паводка
Жители регионов, пострадавшие от паводка весной этого года, смогут рассчитывать на государственную поддержку. Норма действует, если в субъекте РФ был введен... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T12:30
2024-04-11T12:30
инфографика
россия
тюменская область
курганская область
оренбургская область
чс
регионы
половодье
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Жители регионов, пострадавшие от паводка весной этого года, смогут рассчитывать на государственную поддержку. Норма действует, если в субъекте РФ был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Пока ЧС введен в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях. Заявления уже принимают. Какие выплаты положены и как их получить, смотрите в инфографике Ria.ru.
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россия, тюменская область, курганская область, оренбургская область, чс, регионы, половодье, весенние паводки, господдержка, инфографика
Инфографика, Россия, Тюменская область, Курганская область, Оренбургская область, ЧС, Регионы, Половодье, Весенние паводки, Господдержка
Инфографика

Выплаты пострадавшим от паводка

Читать ria.ru в
Жители регионов, пострадавшие от паводка весной этого года, смогут рассчитывать на государственную поддержку. Норма действует, если в субъекте РФ был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Пока ЧС введен в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях. Заявления уже принимают. Какие выплаты положены и как их получить, смотрите в инфографике Ria.ru.
 
ИнфографикаРоссияТюменская областьКурганская областьОренбургская областьЧСРегионыПоловодьеВесенние паводкиГосподдержка
 
 
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