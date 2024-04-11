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Выплаты пострадавшим от паводка
Выплаты пострадавшим от паводка - РИА Новости, 11.04.2024
Выплаты пострадавшим от паводка
Жители регионов, пострадавшие от паводка весной этого года, смогут рассчитывать на государственную поддержку. Норма действует, если в субъекте РФ был введен... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T12:30
2024-04-11T12:30
2024-04-11T12:30
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Жители регионов, пострадавшие от паводка весной этого года, смогут рассчитывать на государственную поддержку. Норма действует, если в субъекте РФ был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Пока ЧС введен в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях. Заявления уже принимают. Какие выплаты положены и как их получить, смотрите в инфографике Ria.ru.
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россия, тюменская область, курганская область, оренбургская область, чс, регионы, половодье, весенние паводки, господдержка, инфографика
Инфографика, Россия, Тюменская область, Курганская область, Оренбургская область, ЧС, Регионы, Половодье, Весенние паводки, Господдержка