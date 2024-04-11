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В МЧС оценили ситуацию с паводком на юге Челябинской области

В МЧС оценили ситуацию с паводком на юге Челябинской области - РИА Новости, 11.04.2024

В МЧС оценили ситуацию с паводком на юге Челябинской области

Юг Челябинской области выходит из весеннего половодья, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T12:24

2024-04-11T12:24

2024-04-11T12:24

происшествия

челябинская область

юг

париж

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия – радио sputnik

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 апр – РИА Новости. Юг Челябинской области выходит из весеннего половодья, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. "В южных районах Челябинской области уровни воды идут на спад. В настоящий момент подтопленными остаются 37 приусадебных участков в трех населенных пунктах: селе Кизильское, селе Париж, поселке Бажова. Подтопленных жилых домов нет", – говорится в сообщении. Отмечается, что паводковую обстановку в регионе осложнили большие объемы снегозапасов и весенняя погода, когда плюсовые температуры стремились к 20 градусам. По прогнозам ГУ МЧС, в зоне подтопления и затопления могли оказаться 52 населенных пункта, 12453 человек, 3587 жилых дома в регионе. Пик половодья в южных районах области пройден, однако мониторинг паводковой обстановки продолжается, поскольку риски остаются, добавили в пресс-службе.

челябинская область

юг

париж

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происшествия, челябинская область, юг, париж, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия – радио sputnik