https://ria.ru/20240411/pavodok-1939255730.html

В Курганской области почти 180 домов остаются затопленными из-за паводка

В Курганской области почти 180 домов остаются затопленными из-за паводка - РИА Новости, 11.04.2024

В Курганской области почти 180 домов остаются затопленными из-за паводка

Почти 180 домов и 284 приусадебных участков остаются затопленными в результате паводка в Курганской области, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T09:21

2024-04-11T09:21

2024-04-11T09:22

происшествия

жилье

курганская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прорыв дамбы в орске

наводнения в россии — 2024

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 апр – РИА Новости. Почти 180 домов и 284 приусадебных участков остаются затопленными в результате паводка в Курганской области, сообщает региональный главк МЧС. "По состоянию на 11 апреля, остаются затопленными в четырех муниципальных округах (Целинном, Звериноголовском, Каргапольском и Мишкинском) в 11 населенных пунктах 178 жилых домов, 284 приусадебных участка, один низководный мост и восемь участков автомобильных дорог", - говорится в сообщении.В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу ГУМЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.По словам главы региона, приход большой воды в Курган прогнозируется на 11-14 апреля. На утро четверга, уровень воды в реке Тобол в областной столице достиг 383 сантиметров, прибавив восемь сантиметров за ночь. Уровень воды в селе Звериноголовское, где ситуация с паводками самая серьезная, на утро четверга составляет 1008 сантиметров, при этом критическая отметка наступает при 1060 сантиметрах.

https://ria.ru/20240407/evakuatsiya-1938374846.html

курганская область

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происшествия, жилье, курганская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024