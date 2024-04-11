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В Курганской области рассказали о ситуации в регионе после затопления

В Курганской области рассказали о ситуации в регионе после затопления - РИА Новости, 11.04.2024

В Курганской области рассказали о ситуации в регионе после затопления

Три жилых дома, шесть приусадебных участков и один мост освободились от воды в Курганской области за последние сутки, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T09:19

2024-04-11T09:19

2024-04-11T10:28

происшествия

курганская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прорыв дамбы в орске

россия

курган

наводнения в россии — 2024

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 апр – РИА Новости. Три жилых дома, шесть приусадебных участков и один мост освободились от воды в Курганской области за последние сутки, сообщает региональный главк МЧС. "В Курганской области за прошедшие сутки от воды освободилось три жилых дома, шесть приусадебных участков и один низководный мост. Речь идет о двух муниципальных образованиях Целинном и Шумихинском в двух населённых пунктах Красный октябрь и Горшково", - говорится в сообщении.В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу ГУМЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.По словам главы региона, приход большой воды в Курган прогнозируется на 11-14 апреля. На утро четверга, уровень воды в реке Тобол в областной столице достиг 383 сантиметров, прибавив восемь сантиметров за ночь. Уровень воды в селе Звериноголовское, где ситуация с паводками самая серьезная, на утро четверга составляет 1008 сантиметров, при этом критическая отметка наступает при 1060 сантиметрах.

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Администрация Кургана уведомляет жителей об эвакуации Представители правительства Кургана и МЧС России уведомляют жителей побережных районов об эвакуации. А также помогают определить животных в приюты для временного размещения 2024-04-11T09:19 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, курганская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, россия, курган, наводнения в россии — 2024