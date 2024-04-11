https://ria.ru/20240411/pavodok-1939248029.html
Cитуация с паводком в Сорочинске и Бузулуке стабилизировалась
Cитуация с паводком в Сорочинске и Бузулуке стабилизировалась - РИА Новости, 11.04.2024
Cитуация с паводком в Сорочинске и Бузулуке стабилизировалась
На западе Оренбургской области ситуация с паводком полностью стабилизировалась, сбросы воды уменьшились, заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T08:17
2024-04-11T08:17
2024-04-11T08:17
сорочинск
бузулук
оренбургская область
денис паслер
прорыв дамбы в орске
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939139612_0:238:3218:2048_1920x0_80_0_0_2f91ce4ad83bc83c0603530c3ddfe06e.jpg
ОРЕНБУРГ, 11 апр - РИА Новости. На западе Оренбургской области ситуация с паводком полностью стабилизировалась, сбросы воды уменьшились, заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер. "На западе (области - ред.), это Сорочинск, Бузулук, ситуация полностью стабилизировалась, сбросы уменьшились. Да, вода еще есть, но она уже устойчиво уходит", - сказал Паслер журналистам.
https://ria.ru/20240410/damba-1939170294.html
сорочинск
бузулук
оренбургская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939139612_109:0:2840:2048_1920x0_80_0_0_f171a1a3d9d2878c3d867080629d66b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сорочинск, бузулук, оренбургская область, денис паслер, прорыв дамбы в орске, происшествия
Сорочинск, Бузулук, Оренбургская область, Денис Паслер, Прорыв дамбы в Орске, Происшествия
Cитуация с паводком в Сорочинске и Бузулуке стабилизировалась
Cитуация с паводком в Сорочинске и Бузулуке в Оренбуржье стабилизировалась