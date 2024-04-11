https://ria.ru/20240411/pavodok-1939248029.html

Cитуация с паводком в Сорочинске и Бузулуке стабилизировалась

Cитуация с паводком в Сорочинске и Бузулуке стабилизировалась - РИА Новости, 11.04.2024

Cитуация с паводком в Сорочинске и Бузулуке стабилизировалась

На западе Оренбургской области ситуация с паводком полностью стабилизировалась, сбросы воды уменьшились, заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T08:17

2024-04-11T08:17

2024-04-11T08:17

сорочинск

бузулук

оренбургская область

денис паслер

прорыв дамбы в орске

происшествия

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ОРЕНБУРГ, 11 апр - РИА Новости. На западе Оренбургской области ситуация с паводком полностью стабилизировалась, сбросы воды уменьшились, заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер. "На западе (области - ред.), это Сорочинск, Бузулук, ситуация полностью стабилизировалась, сбросы уменьшились. Да, вода еще есть, но она уже устойчиво уходит", - сказал Паслер журналистам.

https://ria.ru/20240410/damba-1939170294.html

сорочинск

бузулук

оренбургская область

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Варвара Скокшина

сорочинск, бузулук, оренбургская область, денис паслер, прорыв дамбы в орске, происшествия