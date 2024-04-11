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Cитуация с паводком в Сорочинске и Бузулуке стабилизировалась - РИА Новости, 11.04.2024
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08:17 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/pavodok-1939248029.html
Cитуация с паводком в Сорочинске и Бузулуке стабилизировалась
Cитуация с паводком в Сорочинске и Бузулуке стабилизировалась - РИА Новости, 11.04.2024
Cитуация с паводком в Сорочинске и Бузулуке стабилизировалась
На западе Оренбургской области ситуация с паводком полностью стабилизировалась, сбросы воды уменьшились, заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T08:17
2024-04-11T08:17
сорочинск
бузулук
оренбургская область
денис паслер
прорыв дамбы в орске
происшествия
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ОРЕНБУРГ, 11 апр - РИА Новости. На западе Оренбургской области ситуация с паводком полностью стабилизировалась, сбросы воды уменьшились, заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер. "На западе (области - ред.), это Сорочинск, Бузулук, ситуация полностью стабилизировалась, сбросы уменьшились. Да, вода еще есть, но она уже устойчиво уходит", - сказал Паслер журналистам.
https://ria.ru/20240410/damba-1939170294.html
сорочинск
бузулук
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сорочинск, бузулук, оренбургская область, денис паслер, прорыв дамбы в орске, происшествия
Сорочинск, Бузулук, Оренбургская область, Денис Паслер, Прорыв дамбы в Орске, Происшествия
Cитуация с паводком в Сорочинске и Бузулуке стабилизировалась

Cитуация с паводком в Сорочинске и Бузулуке в Оренбуржье стабилизировалась

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗатопление в Оренбурге
Затопление в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Затопление в Оренбурге
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ОРЕНБУРГ, 11 апр - РИА Новости. На западе Оренбургской области ситуация с паводком полностью стабилизировалась, сбросы воды уменьшились, заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
"На западе (области - ред.), это Сорочинск, Бузулук, ситуация полностью стабилизировалась, сбросы уменьшились. Да, вода еще есть, но она уже устойчиво уходит", - сказал Паслер журналистам.
Место прорыва насыпной дамбы в Орске - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
Причину разрушения дамбы в Орске установят эксперты
Вчера, 18:14
 
СорочинскБузулукОренбургская областьДенис ПаслерПрорыв дамбы в ОрскеПроисшествия
 
 
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