https://ria.ru/20240411/pavodki-1939334454.html

Путину докладывают о ситуации с паводками, невзирая на время, заявил Песков

Путину докладывают о ситуации с паводками, невзирая на время, заявил Песков - РИА Новости, 11.04.2024

Путину докладывают о ситуации с паводками, невзирая на время, заявил Песков

Президенту России Владимиру Путину регулярно докладывают о ситуации с паводками в регионах страны, невзирая на время, заявил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T13:18

2024-04-11T13:18

2024-04-11T13:18

политика

россия

дмитрий песков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прорыв дамбы в орске

владимир путин

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину регулярно докладывают о ситуации с паводками в регионах страны, невзирая на время, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Используются те материалы, которые дает в первую очередь конечно, МЧС. МЧС обладает всем спектром оборудования для составления подробных карт с последствиями паводков, по прогнозированию - вся эта технология имеется у наших спасателей", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, какие технические средства используются для контроля Путиным ситуации с паводками. Он добавил, что эти материалы регулярно представляются главе государства. "Что касается графика президента. На напряженность графика ситуация не повлияла. Единственное что, конечно, значительную часть рабочего дня президент занимается именно этими вопросами в межведомственном плане в контакте с региональными представителями", - отметил Песков. По его словам, невзирая на время, президенту докладывают о ситуации с паводками.

https://ria.ru/20240411/zarabotok-1939292605.html

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политика, россия, дмитрий песков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, владимир путин, наводнения в россии — 2024