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Уровень реки Урал в районе Оренбурга продолжит повышаться, заявил Паслер
Уровень реки Урал в районе Оренбурга продолжит повышаться, заявил Паслер - РИА Новости, 11.04.2024
Уровень реки Урал в районе Оренбурга продолжит повышаться, заявил Паслер
В предстоящие сутки ожидается дальнейшее превышение уровня воды в реке Урал в районе Оренбурга, в результате может подтопить еще 3,5 тысячи домов, доложил... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T16:47
2024-04-11T16:47
2024-04-11T16:53
оренбург
прорыв дамбы в орске
денис паслер
наводнения
наводнения в россии — 2024
оренбургская область
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УФА, 11 апр - РИА Новости. В предстоящие сутки ожидается дальнейшее превышение уровня воды в реке Урал в районе Оренбурга, в результате может подтопить еще 3,5 тысячи домов, доложил губернатор Оренбургской области Денис Паслер президенту РФ Владимиру Путину."На предстоящие сутки прогнозируют дальнейшее повышение воды в реке Урал в районе Оренбурга и вниз по течению, что может повлечь подтопление 3580 жилых домов и 3950 участков", - сказал Паслер.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбург, прорыв дамбы в орске, денис паслер, наводнения, наводнения в россии — 2024, оренбургская область, россия, владимир путин
Оренбург, Прорыв дамбы в Орске, Денис Паслер, наводнения, Наводнения в России — 2024, Оренбургская область, Россия, Владимир Путин
Уровень реки Урал в районе Оренбурга продолжит повышаться, заявил Паслер
Паслер: в ближайшие сутки в районе Оренбурга могут быть подтоплены 3,5 тыс домов