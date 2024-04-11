https://ria.ru/20240411/pasler-1939403575.html

Уровень реки Урал в районе Оренбурга продолжит повышаться, заявил Паслер

Уровень реки Урал в районе Оренбурга продолжит повышаться, заявил Паслер - РИА Новости, 11.04.2024

Уровень реки Урал в районе Оренбурга продолжит повышаться, заявил Паслер

В предстоящие сутки ожидается дальнейшее превышение уровня воды в реке Урал в районе Оренбурга, в результате может подтопить еще 3,5 тысячи домов, доложил... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T16:47

2024-04-11T16:47

2024-04-11T16:53

оренбург

прорыв дамбы в орске

денис паслер

наводнения

наводнения в россии — 2024

оренбургская область

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939271817_0:180:3072:1908_1920x0_80_0_0_dac4be826a2e46a8009e4818155769b2.jpg

УФА, 11 апр - РИА Новости. В предстоящие сутки ожидается дальнейшее превышение уровня воды в реке Урал в районе Оренбурга, в результате может подтопить еще 3,5 тысячи домов, доложил губернатор Оренбургской области Денис Паслер президенту РФ Владимиру Путину."На предстоящие сутки прогнозируют дальнейшее повышение воды в реке Урал в районе Оренбурга и вниз по течению, что может повлечь подтопление 3580 жилых домов и 3950 участков", - сказал Паслер.

оренбург

оренбургская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

оренбург, прорыв дамбы в орске, денис паслер, наводнения, наводнения в россии — 2024, оренбургская область, россия, владимир путин