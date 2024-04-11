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Уровень реки Урал в районе Оренбурга продолжит повышаться, заявил Паслер - РИА Новости, 11.04.2024
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16:47 11.04.2024 (обновлено: 16:53 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/pasler-1939403575.html
Уровень реки Урал в районе Оренбурга продолжит повышаться, заявил Паслер
Уровень реки Урал в районе Оренбурга продолжит повышаться, заявил Паслер - РИА Новости, 11.04.2024
Уровень реки Урал в районе Оренбурга продолжит повышаться, заявил Паслер
В предстоящие сутки ожидается дальнейшее превышение уровня воды в реке Урал в районе Оренбурга, в результате может подтопить еще 3,5 тысячи домов, доложил... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T16:47
2024-04-11T16:53
оренбург
прорыв дамбы в орске
денис паслер
наводнения
наводнения в россии — 2024
оренбургская область
россия
владимир путин
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УФА, 11 апр - РИА Новости. В предстоящие сутки ожидается дальнейшее превышение уровня воды в реке Урал в районе Оренбурга, в результате может подтопить еще 3,5 тысячи домов, доложил губернатор Оренбургской области Денис Паслер президенту РФ Владимиру Путину."На предстоящие сутки прогнозируют дальнейшее повышение воды в реке Урал в районе Оренбурга и вниз по течению, что может повлечь подтопление 3580 жилых домов и 3950 участков", - сказал Паслер.
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оренбург, прорыв дамбы в орске, денис паслер, наводнения, наводнения в россии — 2024, оренбургская область, россия, владимир путин
Оренбург, Прорыв дамбы в Орске, Денис Паслер, наводнения, Наводнения в России — 2024, Оренбургская область, Россия, Владимир Путин
Уровень реки Урал в районе Оренбурга продолжит повышаться, заявил Паслер

Паслер: в ближайшие сутки в районе Оренбурга могут быть подтоплены 3,5 тыс домов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗатопленная улица в Оренбурге
Затопленная улица в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Затопленная улица в Оренбурге
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УФА, 11 апр - РИА Новости. В предстоящие сутки ожидается дальнейшее превышение уровня воды в реке Урал в районе Оренбурга, в результате может подтопить еще 3,5 тысячи домов, доложил губернатор Оренбургской области Денис Паслер президенту РФ Владимиру Путину.
"На предстоящие сутки прогнозируют дальнейшее повышение воды в реке Урал в районе Оренбурга и вниз по течению, что может повлечь подтопление 3580 жилых домов и 3950 участков", - сказал Паслер.
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ОренбургПрорыв дамбы в ОрскеДенис ПаслернаводненияНаводнения в России — 2024Оренбургская областьРоссияВладимир Путин
 
 
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