https://ria.ru/20240411/pasler-1939402948.html
В Оренбурге и Орске все системы жизнеобеспечения работают, сообщил Паслер
В Оренбурге и Орске все системы жизнеобеспечения работают, сообщил Паслер - РИА Новости, 11.04.2024
В Оренбурге и Орске все системы жизнеобеспечения работают, сообщил Паслер
Все системы жизнеобеспечения, включая энерго- и теплоснабжение, в Оренбурге и Орске работают, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Оренбургской... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T16:43
2024-04-11T16:43
2024-04-11T16:53
оренбург
орск
россия
владимир путин
денис паслер
наводнения в россии — 2024
прорыв дамбы в орске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939262114_0:301:3105:2048_1920x0_80_0_0_130bc4f9c7957749586410605d4aa375.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Все системы жизнеобеспечения, включая энерго- и теплоснабжение, в Оренбурге и Орске работают, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Оренбургской области Денис Паслер."В Оренбурге и в Орске, несмотря на все сложности, все системы жизнеобеспечения работают. Где-то со сниженными параметрами, но, тем не менее, вода, электроэнергия, тепло - в работе", - сказал Паслер во время совещания по ликвидации последствий паводков.
https://ria.ru/20240411/pavodki-1939402442.html
оренбург
орск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939262114_374:0:3105:2048_1920x0_80_0_0_d27a72abddd506fffd20429d8ec308a5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбург, орск, россия, владимир путин, денис паслер, наводнения в россии — 2024, прорыв дамбы в орске
Оренбург, Орск, Россия, Владимир Путин, Денис Паслер, Наводнения в России — 2024, Прорыв дамбы в Орске
В Оренбурге и Орске все системы жизнеобеспечения работают, сообщил Паслер
Губернатор Паслер: в Оренбурге и Орске все системы жизнеобеспечения работают