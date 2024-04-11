https://ria.ru/20240411/pasler-1939402948.html

В Оренбурге и Орске все системы жизнеобеспечения работают, сообщил Паслер

В Оренбурге и Орске все системы жизнеобеспечения работают, сообщил Паслер - РИА Новости, 11.04.2024

В Оренбурге и Орске все системы жизнеобеспечения работают, сообщил Паслер

Все системы жизнеобеспечения, включая энерго- и теплоснабжение, в Оренбурге и Орске работают, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Оренбургской... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T16:43

2024-04-11T16:43

2024-04-11T16:53

оренбург

орск

россия

владимир путин

денис паслер

наводнения в россии — 2024

прорыв дамбы в орске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939262114_0:301:3105:2048_1920x0_80_0_0_130bc4f9c7957749586410605d4aa375.jpg

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Все системы жизнеобеспечения, включая энерго- и теплоснабжение, в Оренбурге и Орске работают, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Оренбургской области Денис Паслер."В Оренбурге и в Орске, несмотря на все сложности, все системы жизнеобеспечения работают. Где-то со сниженными параметрами, но, тем не менее, вода, электроэнергия, тепло - в работе", - сказал Паслер во время совещания по ликвидации последствий паводков.

https://ria.ru/20240411/pavodki-1939402442.html

оренбург

орск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

оренбург, орск, россия, владимир путин, денис паслер, наводнения в россии — 2024, прорыв дамбы в орске