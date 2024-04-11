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В Оренбурге и Орске все системы жизнеобеспечения работают, сообщил Паслер - РИА Новости, 11.04.2024
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16:43 11.04.2024 (обновлено: 16:53 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/pasler-1939402948.html
В Оренбурге и Орске все системы жизнеобеспечения работают, сообщил Паслер
В Оренбурге и Орске все системы жизнеобеспечения работают, сообщил Паслер - РИА Новости, 11.04.2024
В Оренбурге и Орске все системы жизнеобеспечения работают, сообщил Паслер
Все системы жизнеобеспечения, включая энерго- и теплоснабжение, в Оренбурге и Орске работают, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Оренбургской... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T16:43
2024-04-11T16:53
оренбург
орск
россия
владимир путин
денис паслер
наводнения в россии — 2024
прорыв дамбы в орске
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Все системы жизнеобеспечения, включая энерго- и теплоснабжение, в Оренбурге и Орске работают, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Оренбургской области Денис Паслер."В Оренбурге и в Орске, несмотря на все сложности, все системы жизнеобеспечения работают. Где-то со сниженными параметрами, но, тем не менее, вода, электроэнергия, тепло - в работе", - сказал Паслер во время совещания по ликвидации последствий паводков.
https://ria.ru/20240411/pavodki-1939402442.html
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оренбург, орск, россия, владимир путин, денис паслер, наводнения в россии — 2024, прорыв дамбы в орске
Оренбург, Орск, Россия, Владимир Путин, Денис Паслер, Наводнения в России — 2024, Прорыв дамбы в Орске
В Оренбурге и Орске все системы жизнеобеспечения работают, сообщил Паслер

Губернатор Паслер: в Оренбурге и Орске все системы жизнеобеспечения работают

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗатопленная улица в Оренбурге
Затопленная улица в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Затопленная улица в Оренбурге
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Все системы жизнеобеспечения, включая энерго- и теплоснабжение, в Оренбурге и Орске работают, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
«
"В Оренбурге и в Орске, несмотря на все сложности, все системы жизнеобеспечения работают. Где-то со сниженными параметрами, но, тем не менее, вода, электроэнергия, тепло - в работе", - сказал Паслер во время совещания по ликвидации последствий паводков.
Затопленный дом в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
Оренбургский губернатор доложил Путину о пике паводка в регионе
16:41
 
ОренбургОрскРоссияВладимир ПутинДенис ПаслерНаводнения в России — 2024Прорыв дамбы в Орске
 
 
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