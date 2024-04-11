Рейтинг@Mail.ru
"Недооценили": в США резко высказались о конфликте с Россией - РИА Новости, 11.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:21 11.04.2024 (обновлено: 11:06 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/otsenka-1939255864.html
"Недооценили": в США резко высказались о конфликте с Россией
"Недооценили": в США резко высказались о конфликте с Россией - РИА Новости, 11.04.2024
"Недооценили": в США резко высказались о конфликте с Россией
Правительство США допустило колоссальный просчет, неверно оценив военные возможности России, написал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T09:21
2024-04-11T11:06
россия
сша
владимир путин
дмитрий медведев
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937292252_0:82:3167:1863_1920x0_80_0_0_79e3a4d56e6cb05c7e0d0766b3eea488.jpg
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Правительство США допустило колоссальный просчет, неверно оценив военные возможности России, написал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в социальной сети Х."Стойкая тенденция в Белом доме и конгрессе сильно недооценивать российские технологии (особенно гиперзвуковые ракеты), производственные мощности и проведение военных операций была фатальной ошибкой", — отметил он.Макгрегор также подчеркнул, что стратегический провал Вашингтона на Украине имеет серьезные последствия для Европы, поскольку он сместил баланс сил в сторону России.В декабре прошлого года президент России Владимир Путин во время общения с Героями России в Кремле заявил, что оборонная промышленность страны набирает обороты, производство "становится все грамотнее и грамотнее". Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, в свою очередь, отмечал, что возможности российского ВПК вышли на невиданный с момента окончания Великой Отечественной войны уровень.Читайте в Дзен: Запад готовится к попытке "принуждения России к миру"Россия решилась на стратегический ход: союзники полностью поддержали. Что теперь делать Западу
https://ria.ru/20240410/rossiya-1939149606.html
https://ria.ru/20240410/plan-1939006017.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937292252_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_6d71ff0873fbbe4004b36d06bd90806c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, владимир путин, дмитрий медведев, министерство обороны сша
Россия, США, Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Министерство обороны США
"Недооценили": в США резко высказались о конфликте с Россией

Макгрегор: США совершили роковую ошибку, недооценив военные мощности России

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-72 группировки войск "Центр"
Танк Т-72 группировки войск Центр - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Танк Т-72 группировки войск "Центр". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Правительство США допустило колоссальный просчет, неверно оценив военные возможности России, написал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в социальной сети Х.
"Стойкая тенденция в Белом доме и конгрессе сильно недооценивать российские технологии (особенно гиперзвуковые ракеты), производственные мощности и проведение военных операций была фатальной ошибкой", — отметил он.
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
"Они не остановятся". В Великобритании неожиданно высказались о России
Вчера, 17:11
Макгрегор также подчеркнул, что стратегический провал Вашингтона на Украине имеет серьезные последствия для Европы, поскольку он сместил баланс сил в сторону России.
В декабре прошлого года президент России Владимир Путин во время общения с Героями России в Кремле заявил, что оборонная промышленность страны набирает обороты, производство "становится все грамотнее и грамотнее". Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, в свою очередь, отмечал, что возможности российского ВПК вышли на невиданный с момента окончания Великой Отечественной войны уровень.
Читайте в Дзен: Запад готовится к попытке "принуждения России к миру"
Россия решилась на стратегический ход: союзники полностью поддержали. Что теперь делать Западу
Военнослужащие Польши и НАТО во время учений Steadfast Defender 24 в Корженево - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
Не смогли: в Германии заговорили о громком провале плана НАТО по России
Вчера, 09:46
 
РоссияСШАВладимир ПутинДмитрий МедведевМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала