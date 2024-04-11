https://ria.ru/20240411/otsenka-1939255864.html

"Недооценили": в США резко высказались о конфликте с Россией

"Недооценили": в США резко высказались о конфликте с Россией - РИА Новости, 11.04.2024

"Недооценили": в США резко высказались о конфликте с Россией

Правительство США допустило колоссальный просчет, неверно оценив военные возможности России, написал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T09:21

2024-04-11T09:21

2024-04-11T11:06

россия

сша

владимир путин

дмитрий медведев

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937292252_0:82:3167:1863_1920x0_80_0_0_79e3a4d56e6cb05c7e0d0766b3eea488.jpg

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Правительство США допустило колоссальный просчет, неверно оценив военные возможности России, написал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в социальной сети Х."Стойкая тенденция в Белом доме и конгрессе сильно недооценивать российские технологии (особенно гиперзвуковые ракеты), производственные мощности и проведение военных операций была фатальной ошибкой", — отметил он.Макгрегор также подчеркнул, что стратегический провал Вашингтона на Украине имеет серьезные последствия для Европы, поскольку он сместил баланс сил в сторону России.В декабре прошлого года президент России Владимир Путин во время общения с Героями России в Кремле заявил, что оборонная промышленность страны набирает обороты, производство "становится все грамотнее и грамотнее". Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, в свою очередь, отмечал, что возможности российского ВПК вышли на невиданный с момента окончания Великой Отечественной войны уровень.Читайте в Дзен: Запад готовится к попытке "принуждения России к миру"Россия решилась на стратегический ход: союзники полностью поддержали. Что теперь делать Западу

https://ria.ru/20240410/rossiya-1939149606.html

https://ria.ru/20240410/plan-1939006017.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, владимир путин, дмитрий медведев, министерство обороны сша