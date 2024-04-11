https://ria.ru/20240411/osvobozhdenie-1938871065.html

Фотовыставка "Освобождение. Герои Крыма" открылась в Судаке

Фотовыставка "Освобождение. Герои Крыма" открылась в Судаке - РИА Новости, 11.04.2024

Фотовыставка "Освобождение. Герои Крыма" открылась в Судаке

Фотовыставка мультимедийного проекта "Освобождение. Путь к Победе. Герои Крыма", посвященная 80-летию освобождения полуострова от немецко-фашистских... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T10:00

2024-04-11T10:00

2024-04-11T14:59

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совинформбюро

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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Фотовыставка мультимедийного проекта "Освобождение. Путь к Победе. Герои Крыма", посвященная 80-летию освобождения полуострова от немецко-фашистских захватчиков, открылась в музее-заповеднике "Судакская крепость". Экспозиция будет открыта на площадках Крыма до конца мая.Проект проходит в гибридном формате, сочетая в себе фото, аудио и видеоформаты, реализуемые, в том числе инструментами новых медиа. Он основан на уникальном фотоархиве Совинформбюро 1944-1945 гг., правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня"."Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе" – это уникальные снимки военных корреспондентов Совинформбюро, посвященные освобождению Крыма от немецко-фашистских захватчиков. Каждая фотография – подлинное свидетельство героизма и несокрушимости советского народа в борьбе с нацисткой идеологией, история великого подвига во имя Отечества", – отметила министр культуры Республики Крым Татьяна Манежина.Она подчеркнула, что "выставочный проект в год 80-летия освобождению Крыма, несомненно, откликнется в сердцах крымчан и, конечно, нашей молодежи"."Нет такой семьи в нашей стране, которой бы не коснулось горе Великой Отечественной войны, миллионы наших соотечественников отдали свои жизни за Родину! Сегодня наследники победителей снова сражаются за мирное небо над головой, право России жить по своим нравственным и духовным ценностям. И мы чтим память каждого, бесконечно благодарны защитникам Отчизны всех времен и ставим в пример нашим детям! Фотографии значимого проекта напоминают нам о важности бескомпромиссной борьбы за идеалы мира, справедливости и добра", – подчеркнула Манежина.Проект реализуется медиагруппой "Россия сегодня" (РИА Крым, Спутник в Крыму) при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и министерства культуры Республики Крым и направлен на формирование и развитие единой исторической общности всех российских регионов, а также Белоруссии. В рамках проекта отражены события 1944-1945 годов через образы простых людей на фронте, в тылу, в ходе освобождения территорий СССР, а также Восточной Европы."80-летие Крымской наступательной операции – важнейшее событие периода ВОВ для полуострова. Сегодня, во времена непрекращающихся попыток перевернуть наше прошлое, мы как никогда должны быть чуткими к таким фотофактам. Особенно это важно для студентов, на плечах которых и в будущем будет лежать большая ответственность защищать честь и подлинность истории страны", – рассказала шеф-редактор радиоэфира "Спутник в Крыму" Светлана Калинина.Как отметили организаторы, в центре сюжета фотовыставки "Освобождение. Путь к Победе. Герои Крыма" – обычные люди, верившие в победу, несломленные, жившие надеждой на мир. Личный гражданский подвиг каждого жителя и бойца запечатлен на редких кадрах фотохроники."Эти черно-белые фотографии в самых ярких красках дают возможность увидеть эмоции и чувства юных мальчишек, опытных воинов и молодых девушек, которые в ледяной воде, голыми руками и в непроходимой грязи метр за метром освобождали Крым от фашистов и оккупантов. Этому нельзя дать повториться!" – подчеркнула Калинина.Важность проекта и фотовыставок подчеркнула начальник Управления проектов в области образования международной медиагруппы "Россия сегодня", руководитель проекта Наталья Тюрина."Опираясь на уникальные фотографии наших предшественников, военных корреспондентов Совинформбюро, воссоздавались воспоминания тех памятных лет, когда шло освобождение Крыма от немецко-фашистских захватчиков. Это очень важные даты в истории нашей страны. Мы надеемся, что жители и гости Крыма смогут посетить выставку и увидеть уникальные фото и истории о героическом прошлом полуострова", – рассказала она.Уникальную фотовыставку, которая проводится при поддержке министерства культуры Республики Крым, все желающие смогут посмотреть на площадках в Судаке, Керчи, Симферополе.Фотографии снабжены QR-кодами для перехода на страницу с аудио-подкастом "Освобождение"."Освобождение. Путь к Победе" – это продолжение проекта 2023 года, реализованного в рамках гранта Президентского фонда культурных инициатив. Проект "Освобождение" собрал многомиллионную аудиторию и стал победителем национальных программ "Лучшие социальные проекты России" и "За верность науке".

https://sn.ria.ru/20240409/osvobozhdenie-1936446107.html

https://ria.ru/20240408/osvobozhdenie-1936444145.html

https://sn.ria.ru/20240409/krym-1938865492.html

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социальный навигатор, общество, республика крым, россия, белоруссия, наталья тюрина, совинформбюро, президентский фонд культурных инициатив, освобождение. путь к победе