https://ria.ru/20240411/ostanki-1939476301.html

В Новороссийске нашли останки семи человек, погибших в годы войны

В Новороссийске нашли останки семи человек, погибших в годы войны - РИА Новости, 11.04.2024

В Новороссийске нашли останки семи человек, погибших в годы войны

Следователи вместе с поисковиками обнаружили в "расстрельной яме" на территории села в Новороссийске останки семи человек, в том числе детей, погибших в годы... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T23:55

2024-04-11T23:55

2024-04-11T23:55

россия

новороссийск

краснодарский край

поисковое движение россии

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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КРАСНОДАР, 11 апр - РИА Новости. Следователи вместе с поисковиками обнаружили в "расстрельной яме" на территории села в Новороссийске останки семи человек, в том числе детей, погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщили в СУСК по Краснодарскому краю. По данным ведомства, следователи участвуют в поисковых работах в Чемизовской щели села Владимировка города Новороссийска на месте массового захоронения мирных жителей во время оккупации. "В военные годы в этом ущелье находилась одна из так называемых "расстрельных ям", где осенью 1942 года немецко-фашистскими оккупантами были зверски замучены и расстреляны несколько десятков мирных жителей, включая стариков и детей. В первый день поисковых работ были обнаружены останки семи человек, в том числе фрагменты останков детей. Были найдены и изъяты пуля и фрагменты одежды", - говорится в сообщении. Отмечается, что обнаруженные останки направлены на экспертизы для определения пола, возраста, причин и давности наступления смерти. Работы проводятся совместно с представителями "Поискового движения России" и поискового отряда "Долг" краевого управления Федеральной службы судебных приставов. Мероприятия проходят в рамках расследуемого центральным аппаратом СК России уголовного дела о геноциде немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками народов СССР в годы Великой Отечественной войны, а также в рамках проекта "Без срока давности", добавляют в ведомстве. Общероссийский проект "Без срока давности" нацелен на сохранение исторической памяти о военных преступлениях нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны. Проект реализуется с 2019 года. На протяжении этого времени РИА Новости опубликовало многочисленные рассекреченные в рамках проекта архивные документы, в том числе ФСБ России, и вызвавшие большой резонанс. Эти документы вошли в число материалов, на основе которых в разных регионах России прошли уже 18 судебных процессов, признавших геноцид советского народа в годы Великой Отечественной войны на этих территориях.

https://ria.ru/20231121/cherepa-1910761426.html

https://ria.ru/20231125/ostanki-1911834254.html

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россия, новороссийск, краснодарский край, поисковое движение россии, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)