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В Новороссийске нашли останки семи человек, погибших в годы войны - РИА Новости, 11.04.2024
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23:55 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/ostanki-1939476301.html
В Новороссийске нашли останки семи человек, погибших в годы войны
В Новороссийске нашли останки семи человек, погибших в годы войны - РИА Новости, 11.04.2024
В Новороссийске нашли останки семи человек, погибших в годы войны
Следователи вместе с поисковиками обнаружили в "расстрельной яме" на территории села в Новороссийске останки семи человек, в том числе детей, погибших в годы... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T23:55
2024-04-11T23:55
россия
новороссийск
краснодарский край
поисковое движение россии
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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КРАСНОДАР, 11 апр - РИА Новости. Следователи вместе с поисковиками обнаружили в "расстрельной яме" на территории села в Новороссийске останки семи человек, в том числе детей, погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщили в СУСК по Краснодарскому краю. По данным ведомства, следователи участвуют в поисковых работах в Чемизовской щели села Владимировка города Новороссийска на месте массового захоронения мирных жителей во время оккупации. "В военные годы в этом ущелье находилась одна из так называемых "расстрельных ям", где осенью 1942 года немецко-фашистскими оккупантами были зверски замучены и расстреляны несколько десятков мирных жителей, включая стариков и детей. В первый день поисковых работ были обнаружены останки семи человек, в том числе фрагменты останков детей. Были найдены и изъяты пуля и фрагменты одежды", - говорится в сообщении. Отмечается, что обнаруженные останки направлены на экспертизы для определения пола, возраста, причин и давности наступления смерти. Работы проводятся совместно с представителями "Поискового движения России" и поискового отряда "Долг" краевого управления Федеральной службы судебных приставов. Мероприятия проходят в рамках расследуемого центральным аппаратом СК России уголовного дела о геноциде немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками народов СССР в годы Великой Отечественной войны, а также в рамках проекта "Без срока давности", добавляют в ведомстве. Общероссийский проект "Без срока давности" нацелен на сохранение исторической памяти о военных преступлениях нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны. Проект реализуется с 2019 года. На протяжении этого времени РИА Новости опубликовало многочисленные рассекреченные в рамках проекта архивные документы, в том числе ФСБ России, и вызвавшие большой резонанс. Эти документы вошли в число материалов, на основе которых в разных регионах России прошли уже 18 судебных процессов, признавших геноцид советского народа в годы Великой Отечественной войны на этих территориях.
https://ria.ru/20231121/cherepa-1910761426.html
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россия, новороссийск, краснодарский край, поисковое движение россии, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Новороссийск, Краснодарский край, Поисковое движение России, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Новороссийске нашли останки семи человек, погибших в годы войны

В Новороссийске нашли останки на месте массовых расстрелов гитлеровцами

© РИА Новости / Павел ЛисицынСотрудник Следственного комитета РФ
Сотрудник Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Сотрудник Следственного комитета РФ. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 11 апр - РИА Новости. Следователи вместе с поисковиками обнаружили в "расстрельной яме" на территории села в Новороссийске останки семи человек, в том числе детей, погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщили в СУСК по Краснодарскому краю.
По данным ведомства, следователи участвуют в поисковых работах в Чемизовской щели села Владимировка города Новороссийска на месте массового захоронения мирных жителей во время оккупации.
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"В военные годы в этом ущелье находилась одна из так называемых "расстрельных ям", где осенью 1942 года немецко-фашистскими оккупантами были зверски замучены и расстреляны несколько десятков мирных жителей, включая стариков и детей. В первый день поисковых работ были обнаружены останки семи человек, в том числе фрагменты останков детей. Были найдены и изъяты пуля и фрагменты одежды", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обнаруженные останки направлены на экспертизы для определения пола, возраста, причин и давности наступления смерти.
Работы проводятся совместно с представителями "Поискового движения России" и поискового отряда "Долг" краевого управления Федеральной службы судебных приставов. Мероприятия проходят в рамках расследуемого центральным аппаратом СК России уголовного дела о геноциде немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками народов СССР в годы Великой Отечественной войны, а также в рамках проекта "Без срока давности", добавляют в ведомстве.
Общероссийский проект "Без срока давности" нацелен на сохранение исторической памяти о военных преступлениях нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны. Проект реализуется с 2019 года. На протяжении этого времени РИА Новости опубликовало многочисленные рассекреченные в рамках проекта архивные документы, в том числе ФСБ России, и вызвавшие большой резонанс. Эти документы вошли в число материалов, на основе которых в разных регионах России прошли уже 18 судебных процессов, признавших геноцид советского народа в годы Великой Отечественной войны на этих территориях.
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