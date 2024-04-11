https://ria.ru/20240411/orsk-1939455624.html

Уровень воды в Орске снизился на 28 сантиметров

Уровень воды в Орске снизился на 28 сантиметров - РИА Новости, 11.04.2024

Уровень воды в Орске снизился на 28 сантиметров

Уровень воды в Орске в Оренбуржье за сутки снизился на 28 сантиметров и достиг отметки в 832 сантиметра, ситуация стабилизировалась, сообщило правительство... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T20:51

2024-04-11T20:51

2024-04-11T21:19

прорыв дамбы в орске

орск

происшествия

наводнения в россии — 2024

оренбургская область

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ОРЕНБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Уровень воды в Орске в Оренбуржье за сутки снизился на 28 сантиметров и достиг отметки в 832 сантиметра, ситуация стабилизировалась, сообщило правительство Оренбургской области в своем Telegram-канале."В Орске ситуация стабилизировалась. Уровень воды за сутки снизился на 28 сантиметров и пока остается на отметке 832 сантиметров", - говорится в сообщении правительства области.

орск

оренбургская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

прорыв дамбы в орске, орск, происшествия, наводнения в россии — 2024, оренбургская область