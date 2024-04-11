https://ria.ru/20240411/orsk-1939310048.html
В Орске засыпали камнями дамбу в микрорайоне Старый город
В Орске засыпали камнями дамбу в микрорайоне Старый город - РИА Новости, 11.04.2024
В Орске засыпали камнями дамбу в микрорайоне Старый город
Рабочие засыпали камнями дамбу в микрорайоне Старый город в оренбургском Орске, поток воды больше не поступает, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T12:27
2024-04-11T12:27
2024-04-11T16:23
происшествия
орск
урал
оренбургская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в орске
наводнения в россии — 2024
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ОРСК (Оренбургская область), 11 апр - РИА Новости. Рабочие засыпали камнями дамбу в микрорайоне Старый город в оренбургском Орске, поток воды больше не поступает, передает корреспондент РИА Новости. В среду дамбу засыпали весь день. Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В области действует режим ЧС федерального уровня.
https://ria.ru/20240406/orsk-1938245147.html
орск
урал
оренбургская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Рабочие засыпают дамбу в Орске
В Орске рабочие пытаются засыпать дамбу, с прорыва которой начался паводок. Кадры РИА Новости с дрона.
2024-04-11T12:27
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PT1M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, орск, урал, оренбургская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Орск, Урал, Оренбургская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Орске, Наводнения в России — 2024
В Орске засыпали камнями дамбу в микрорайоне Старый город
В Орске рабочие засыпали камнями дамбу в микрорайоне Старый город