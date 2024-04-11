https://ria.ru/20240411/orsk-1939310048.html

В Орске засыпали камнями дамбу в микрорайоне Старый город

В Орске засыпали камнями дамбу в микрорайоне Старый город - РИА Новости, 11.04.2024

В Орске засыпали камнями дамбу в микрорайоне Старый город

Рабочие засыпали камнями дамбу в микрорайоне Старый город в оренбургском Орске, поток воды больше не поступает, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T12:27

2024-04-11T12:27

2024-04-11T16:23

происшествия

орск

урал

оренбургская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прорыв дамбы в орске

наводнения в россии — 2024

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ОРСК (Оренбургская область), 11 апр - РИА Новости. Рабочие засыпали камнями дамбу в микрорайоне Старый город в оренбургском Орске, поток воды больше не поступает, передает корреспондент РИА Новости. В среду дамбу засыпали весь день. Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В области действует режим ЧС федерального уровня.

https://ria.ru/20240406/orsk-1938245147.html

орск

урал

оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Рабочие засыпают дамбу в Орске В Орске рабочие пытаются засыпать дамбу, с прорыва которой начался паводок. Кадры РИА Новости с дрона. 2024-04-11T12:27 true PT1M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, орск, урал, оренбургская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024